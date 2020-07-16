BİM 17 Temmuz Cuma aktüel kataloğu ürünleri yarın raflardaki yerini alıyor. Birbirinden farklı ve indirimli ürünlerle aktüel kataloğda pek çok fırsat bulunuyor. BİM'de bu hafta Fakir Elektrik Süpürgesi, Decolove 4 Kapak Tek Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap, Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü ve Starcom El Kantarı dikkat çeken ürünlerin başında yer alıyor. İşte BİM 17 Temmuz Cuma aktüel kataloğu

BİM 17 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Elektrik Süpürgesi

• 1,5 L toz haznesi

• 5 m güç kablosu

• Teleskopik vakum borusu

• Kenar köşe aparatı, mobilya temizleme aparatı, yer aparatı

• Otomatik kablo sarıcı

• 77,9 desibel ses seviyesi

• Kaset filtre

• 890 W

Davul Fırın

• Cam elyaf kaplama yanmaz kablo takımı

• Paslanmaz rezistans