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    • Ekonomi
    • 16.07.2020 23:32
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    • 16.07.2020 23:36
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    17 Temmuz Cuma aktüel kataloğunda onlarca sürpriz! BİM'de haftanın indirimleri nelerdir?

    17 Temmuz Cuma aktüel kataloğu ürünleri ve fiyat listesi firma tarafından resmi internet sitesinde yayınlandı. Bu hafta içerisinde marketlerden alışveriş yapacak olanlar ve fırsatları değerlendirmek isteyenler yeni ürünleri sorguluyor. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle onlarca üründe indirim bulunuyor. Peki, BİM'de haftanın indirimleri nelerdir? İşte o ürünlerin indirim listesi

    BİM 17 Temmuz Cuma aktüel kataloğunda onlarca sürpriz!

    BİM 17 Temmuz Cuma aktüel kataloğu ürünleri yarın raflardaki yerini alıyor. Birbirinden farklı ve indirimli ürünlerle aktüel kataloğda pek çok fırsat bulunuyor. BİM'de bu hafta Fakir Elektrik Süpürgesi, Decolove 4 Kapak Tek Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap, Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü ve Starcom El Kantarı dikkat çeken ürünlerin başında yer alıyor. İşte BİM 17 Temmuz Cuma aktüel kataloğu

    BİM 17 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU

    Elektrik Süpürgesi

    • 1,5 L toz haznesi
    • 5 m güç kablosu
    • Teleskopik vakum borusu
    • Kenar köşe aparatı, mobilya temizleme aparatı, yer aparatı
    • Otomatik kablo sarıcı
    • 77,9 desibel ses seviyesi
    • Kaset filtre
    • 890 W

    Davul Fırın

    • Cam elyaf kaplama yanmaz kablo takımı
    • Paslanmaz rezistans

    Haberler Ekonomi BİM 17 Temmuz Cuma aktüel kataloğunda onlarca sürpriz! BİM'de haftanın indirimleri nelerdir?
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