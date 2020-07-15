

TÜİK: İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI SIFIR KONUTLARI İKİYE KATLADI

Kamu bankalarının başlattığı kampanyada sıfır konutlara ikinci el konut kredisinden daha az faiz oranı alınmasına rağmen, ikinci el konut satışları, sıfır konutların iki katı kadar satıldı. Hayallerini Erteleme Türkiye kampanyası sıfır konutta istenilen başarıyı elde edemedi.

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Türkiye'de toplamda 190 bin konut satışı yapıldı. Bu konutların 131 bin 180 adetinin ikinci el konut olması akıllara sıfır konutlarda faiz oranları tekrar düşecek mi sorusunu getirdi. Sıfır konut satışlarının artması için, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 0.54 faizle sıfır konut kredisi mi verecek? Sıfır konut stoğunu eritmek için tapu harcında kampanyalar yapılacak mı? KDV indirimi olacak mı?

KONUT KREDİSİ İÇİN BU FAİZLER 10 YIL ÖNCE GÖRÜLDÜ

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İstanbul, Ankara ve İzmir için 750 bin liraya kadar, diğer iller için ise 500 bin liraya kadar kredi vermeye başladı. Bununla birlikte aynı şartlarda kamunun iki katılım bankası olan Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da müşterilerine finansman sağlıyor.

Sıfır konutlarda 12 ay geri ödemesiz 180 aya kadar vadeli konutların satışında faiz oranı yüzde 0.64 oldu. İkinci el konut satışlarında ise yine 12 ay geri ödemesiz ve 180 ay vade ile faiz oranı yüzde 0.74 oldu. Bunun yanında tahsis ücreti olarak ise kamu bankaları sadece 500 lira ücret talep ediyor. Sıfır konut almak isteyenler 100 bin lira için 180 ayda bankaya her ay 937 lira taksit ödemesi gerekiyor. İkinci el konutta ise 100 bin liraya 180 ay için her ay 1007 lira ödeme çıkıyor.