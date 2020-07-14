İŞKUR Sosyal Çalışma Programı, üniversite öğrencilerinin yaz tatillerinde ekstra gelir elde edebilmesi amacıyla İŞKUR ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından başlatıldı. İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvuru vatandaşlar tarafından en sık araştırılanlar arasında yerini aldı. Programa katılmaya hak kazanan üniversite öğrencileri her bir gün için 67,36 TL ödeme almaya hak kazanacak. Peki, Sosyal Çalışma Programı başvuru şartları nelerdir? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMINA KİMLER KATILAMAZ?
Sosyal Çalışma Programı'na başvuru yapamayacak kişiler aşağıdaki gibidir:
Açıköğretim, yüksek lisans ya da doktora öğrencileri programa katılamaz.
18 yaşını doldurmamış üniversite öğrencileri başvuruda bulunamaz.
Başvuru tarihi ve programın düzenlendiği tarih aralığında başka bir işte çalışan, staj yapan veya herhangi bir iş yerinden kısa vadeli sigortalılık kollarından sigortalılığı bildirilen öğrenciler katılamaz.
Başvuru ve programın düzenlendiği tarih aralığında aktif kaydı bulunmayan öğrenciler katılamaz.
Bahar dönemi dersleri bitmemiş öğrenciler katılamaz.
Yaz döneminde ders alacak öğrenciler programa katılamazlar.
2018-2019 eğitim yılının ilk döneminde genel akademik not ortalaması, transkript 4'lük sisteminde 2'nin, YÖK'ün 4'lük sisteminde 53,33'ün ya da varsa ayrıca belirlenen başarı puanının altında ortalaması olan öğrenciler programa katılamazlar.
04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa bağlı olmayan üniversitelerin öğrencileri programa katılamazlar. (KKTC ve yurt dışındaki üniversiteler)
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ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞVURULARI VE DÜZENLENDİĞİ AYLAR
Öğrencilerin para kazanabilecekleri İŞKUR Sosyal Çalışma Programı genellikle öğrencilerinin okullarının son bulduğu Haziran ayından sonra başlamaktadır. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında düzenlenmektedir. Ancak bu yıl yaşanan pandemi sebebiyle henüz başvuru tarihleri ve ne kadar süre ile düzenleneceği açıklanmamıştır. Söz konusu programa başvuru detayları ve tarihleri ise www.iskur.gov.tr adresi üzerinden paylaşılmaktadır. Online kullanıcı girişi yapılarak programa başvurular yapılmaktadır.
PROGRAMA KATILAN ÖĞRENCİLER NE KADAR ÖDEME ALIR?
Üniversite öğrencileri programa katılım sağladıkları her gün için yaklaşık 71 TL ödeme almaktadır. Günlük çalışma süresi 8 saattir. Bu sürenin 7,5 saati çalışma ve yarım saati de mola süresidir. Haftalık çalışma süresi ise 3 gündür. Böylelikle öğrenci haftada 210 TL gibi bir miktar ödeme almaktadır.
Söz konusu ödemeler ise had edişlere ilişkin belgeleri ve maaş bordrosunu katılım sağlanan ayı izleyen ayın yedinci gününe kadar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne teslim eder. Kurum bu belgelerin tesliminden itibaren yedi gün içerisinde incelemeleri tamamlayarak oluşan giderleri yüklenicinin hesabına aktarır.
SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMINA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Üniversite öğrencilerinin yaz tatillerinde para kazanabilmesi için başlatılmış olan İŞKUR Sosyal Çalışma Programı'nın başvuru şartları aşağıdaki gibidir:
Temel olarak doğanın korunması, kültürel mirasın korunup tanıtılması, kütüphanelerin bakımı, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal bağlamda desteklenmesi görevlerinde alımlar yapılmaktadır.
Açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere tüm yükseköğretim öğrencileri programa katılabilir.
Başvuruda bulunacak olan öğrencinin aktif bir lisans ya da önlisans kaydının olması gerekmektedir.
Vakıf ya da devlet farketmeksizin tüm öğrenciler başvuruda bulunabilecek.
Söz konusu çalışma programında "ilköğretim öğrencilerine İngilizce dersi vermek" gibi bir programa iyi derecede İngilizce bilenlerin katılmı beklenecek. "Endemik bitki türlerinin araştırılması" gibi bir programda ise doğa şartlarında güneş, toz veya polen gibi etmenlere alerjisi olan kişilerin ise katılmaması beklenmekte.
SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMINA KİMLER KATILIR?
Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere bütün yükseköğretim öğrencileri katılabilir. Ancak katılamayacağı belirtilen eğitim düzeylerinin yanı sıra kişinin aktif bir lisans veya önlisans kaydının olması durumunda programlara katılım mümkündür.
Sosyal Çalışma Programı kapsamında yapılacak işler nereden incelenecektir?
Program kapsamında yapılacak işler, programlar yayınlandığında program sorgulama sayfasında her bir program numarasının üzerine tıklanarak incelenebilecektir. Yapılacak işlerin incelenerek en doğru programa/programlara başvurulması önem arz etmektedir.
Örneğin;
• "İlköğretim öğrencilerine İngilizce eğitimi verilmesi" gibi bir işin bulunduğu programa belli bir seviyede İngilizce bilenlerin başvuru yapması beklenmektedir.
• "Tehlike altındaki endemik bitki türlerinin araştırılması" gibi bir işin bulunduğu programa doğa şartlarında güneş, toz veya polen gibi etmenlere alerjisi olan kişilerin başvurmaması beklenmektedir.