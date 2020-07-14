Trafik kazalarında hasar gören tüm araçlar TRAMER kayıtlarına hasarlı olarak yansıtılmakta, haliyle araçlar orijinal değerine göre büyük bir maddi düşüş yaşamaktadır.
ARAÇ DEĞER KAYBI NEDİR?
Araç değer kaybı, yaşanan bir trafik kazasından sonra hasar gören aracın durumunu nitelendirmek için kullanılmakta olan bir tanımlamadır. Herhangi bir kaza sonrası araçta oluşan hasarlar düzeltilse dahi, araç ikinci el piyasasında ciddi bir değer değişikliği yaşamaktadır. Araçlarda hasar sonrası oluşan değer kayıpları ise iki şekilde karşılanabilmektedir.
Bunlar; kasko sigortası ve zorunlu trafik sigortası.
Kasko sigortası, yaşanan trafik kazasına birden fazla aracın müdahil olduğu durumlarda devreye girerek araç sahibinin maddi yükünü azaltmaktadır. Zorunlu trafik sigortası ise trafikte seyreden diğer araçları kontrol altına alıp araç sahiplerinin yükünü azaltmaktadır. Ancak bir trafik kazasında birden fazla araç birbirine çarpmışsa bu durumda zorunlu trafik sigortası yalnızca en az hasarlı arabaya maddi destek sağlayabilmektedir.
Ancak bu sigortaların oluşan hasarları karşılama limitleri farklılık göstermektedir. Zorunlu trafik sigortası herhangi bir hasar anında karşı tarafa verilebilecek zararları her yıl belirli makamların belirlediği tutarların çerçevesinde yapmakta, kasko sigortası ise herhangi bir limit tutarı oluşturmadan aracın ikinci el güncel piyasa durumuna göre ödemeyi gerçekleştirmektedir.
Trafik sigortasının teminatları bedeni ve maddi durumlarla sınırlıdır. Kasko sigortasının ise teminatları zorunlu trafik sigortasından çok daha geniştir. Aracın yanması, çizilmesi, çalınmaya teşebbüs edilmesi ve benzeri birçok durumda kasko sigortası hemen devreye girebilmektedir. Kasko sigortasının alınan şirkete göre de farklı alanlarda sağladığı sigorta alanları bulunmaktadır. Yaşanması olası bir trafik kazasında hiçbir kusuru bulunmayan bir sürücünün ise araç değer kaybının tamamını kazaya sebep olan sürücü ödemektedir.
ARAÇ DEĞER KAYBINI KİM ÖDER?
Araç değer kaybı kazada kusurlu bulunan sürücünün sigorta şirketi tarafından ödenmektedir. Eğer sürücünün sigorta şirketi ödemeyi kabul etmezse şirkete tazminat davası açılabilmekte, şirket hasım olarak gösterilebilmektedir. Araç değer kaybının maddi olarak yaşadığı düşüş ise lisanslı sigorta ekspertizleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda belirlenmektedir. Ancak eksper raporu araç değer kaybının kimin ödeyeceğine dair belirli bir cevap vermez. Her sene düzenli olarak değiştirilen ve yenilenen sigorta firmalarının poliçelerini inceleyerek araç değer kayıplarının ödenme yüzdelerini öğrenebilirsiniz.
Her sigorta şirketinin ödeme yüzdeleri farklılık göstermekte, kazaya sebep olan sürücünün sigorta firmalarına ödediği maddi değere göre belirlenmektedir. Sonuç olarak, kazaya sebep olan araç sürücüsü belirli mecralar tarafından belirlenmekte, araç değer kaybının bir kısmı bu sürücü tarafından ödenmektedir.