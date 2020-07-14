Trafik sigortasının teminatları bedeni ve maddi durumlarla sınırlıdır. Kasko sigortasının ise teminatları zorunlu trafik sigortasından çok daha geniştir. Aracın yanması, çizilmesi, çalınmaya teşebbüs edilmesi ve benzeri birçok durumda kasko sigortası hemen devreye girebilmektedir. Kasko sigortasının alınan şirkete göre de farklı alanlarda sağladığı sigorta alanları bulunmaktadır. Yaşanması olası bir trafik kazasında hiçbir kusuru bulunmayan bir sürücünün ise araç değer kaybının tamamını kazaya sebep olan sürücü ödemektedir.