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    • Ekonomi
    • 14.07.2020 15:46
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    • 14.07.2020 15:46
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    ürünlerinde çeşitli indirimler! 'de hangi ürünler satışa sunuldu?

    14 Temmuz Salı aktüel kataloğuyla bugün birbirinden farklı ve dikkat çeken indirimler raflardaki yerini aldı. BİM'de bugün bakım ve temizlik ürünleri dikkat çekerken özellikle Naturalove Mikrofiber Plaj Havlusu, Naturalove Makyaj Çantası Flamingo, Naturalove Plaj Hasırı ve Micellar Makyaj Temizleme Suyu ürünleri ön planda bulunuyor. Bugünden itibaren indirimle satışa sunulan ürünleri merak edenler BİM 14 Temmuz 2020 aktüel kataloğu hakkında araştırmalarına devam ediyor.

    BİM 14 Temmuz aktüel kataloğunda çeşitli indirimler!

    BİM 14 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri bugün binlerce şubede firma tarafından stoklu sayılarla satışa sunuldu. Bu kapsamda ürünleri merak edenler kataloğda yer alan indirimleri öğrenmek istiyor. Bu hafta dikkat çeken ürünler arasında bakım ve yaz ürünleri dikkat çekerken özellikle Naturalove Mikrofiber Plaj Havlusu, Naturalove Makyaj Çantası Flamingo, Naturalove Plaj Hasırı ve Micellar Makyaj Temizleme Suyu ön planda bulunuyor. İşte BİM 14 Temmuz aktüel kataloğunda yer alan indirimler

    BİM 14 TEMMUZ 2020 AKTÜEL KATALOĞU

    Uzaktan Kumandalı Led Ampul

    • 9 W
    • Farklı Renk ve Işık Şiddeti Seçenekleri

    Haberler Ekonomi BİM 14 Temmuz aktüel kataloğu ürünlerinde çeşitli indirimler! BİM'de hangi ürünler satışa sunuldu?
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