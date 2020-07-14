BİM 14 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri bugün binlerce şubede firma tarafından stoklu sayılarla satışa sunuldu. Bu kapsamda ürünleri merak edenler kataloğda yer alan indirimleri öğrenmek istiyor. Bu hafta dikkat çeken ürünler arasında bakım ve yaz ürünleri dikkat çekerken özellikle Naturalove Mikrofiber Plaj Havlusu, Naturalove Makyaj Çantası Flamingo, Naturalove Plaj Hasırı ve Micellar Makyaj Temizleme Suyu ön planda bulunuyor. İşte BİM 14 Temmuz aktüel kataloğunda yer alan indirimler

BİM 14 TEMMUZ 2020 AKTÜEL KATALOĞU

Uzaktan Kumandalı Led Ampul

• 9 W

• Farklı Renk ve Işık Şiddeti Seçenekleri