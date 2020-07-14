"ALTIN 1800 DOLAR SEVİYESİNDEN ÇOK DA UZAKLAŞMAK İSTEMİYOR"

İkinci dalga beklentisi, Londra ve New York'ta fiziki altın teslimatları ve ABD-Çin gerginliğiyle altınının ons tarafında 1818 dolar seviyesine kadar bir yükseliş olduğunu belirten Memiş, "Altın 1800 dolar seviyesinden çok da uzaklaşmak istemiyor.

Ben altın fiyatlarının bu hafta bir karar verme aşamasında olduğunu tahmin ediyorum. Özellikle altın ya aşağı yönlü kar satışları görülecek ya da yükseliş istediğini devam ettirecek" dedi.