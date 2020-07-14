Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuruları başladı mı? Bekçi olarak çalışmak isteyen kişiler bekçi alımı başvuruları başladı mı sorusuna yanıt arıyor. Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru tarihleri hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve yanlış doğruyu götürmeyecek. Peki, bekçi alımı ne zaman yapılacak?

JANDARMA'YA BEKÇİ ALIMININ ÖNÜ AÇILDI

Söz konusu kanun ile yapılan en önemli değişikliklerden biri jandarma bünyesine bekçi kadrosunun açılması oldu. Söz konusu kanun eklenen madde ile jandarma teşkilatına bekçi kadrosu da eklendi ve artık yeni dönem alımlarında bekçiler jandarma bünyesinde de çalıştırılabilecek.