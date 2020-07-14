Ankara sular ne zaman gelecek? 14 Temmuz ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ankara'da bazı bölgelerde 24 saatlik su kesintisi yaşanmasının ardından, evlerinde su olmayan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, Ankara sular ne zaman gelecek? İşte, 14 Temmuz ASKİ su kesintisi olan yerler ve saatleri…

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 14.07.2020 01:00:00

Tamir Tarihi: 15.07.2020 01:00:00

Detay: Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Etimesgut İlçesi Türk Kızılay'ı caddesi içinde devam etmekte olan köprülü kavşak çalışmaları nedeni ile içme suyu şebeke ana boruları olan Ø1200 ve Ø800 çelik boruların deplase çalışması yapılabilmesi için, Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle İlçe sınırları içinde belirtilen Mahallelerde su kesintisi yapılacaktır Belirtilen çalışmadan kaynaklı su kesintisi 14/07/2020 Salı günü saat 01:00 (Pazartesiyi Salıya bağlayan gece) ile 15/07/2020 Çarşamba günü 01:00 saatleri (Salıyı Çarşambaya bağlayan gece) arasında yaklaşık 24 saat olarak öngörülmektedir, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.