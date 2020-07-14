Altın alacaklar dikkat: ONS altında uzmanlar uyardı! O seviyenin altında satışlar derinleşerek altın fiyatlarını düşürebilir!

22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları merakla sorgulanıyor. Çeyrek Altın ve Gram altın fiyatları düşmeye başladı. İki gün önce ONS altın fiyatında yaşanan ani yükseliş, Kapalı Çarşı Canlı Altın fiyatlarını rekor kırmasına neden oldu. 14 Temmuz Salı Gram altın alış 396 satış 397 Çeyrek altın alış 639 satış 652 Cumhuriyet altını alış 2.630 satış 2.656 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatları da yine altın fiyatlarının yükselmesi ile birlikte rekor kırmaya devam ediyor. Türkiye'de özellikle düğün sezonunda takı aracı olarak ilgi gören Çeyrek Altına Kapalı Çarşı piyasasında 639,25 TL'san alış fiyatı belirlendi. 652,38 TL'den ise alıcı buldu. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Gram Altın fiyatı
Gram Altın Türkiye'de altına yatırım aracı olarak yönelenlerin en çok ilgi gösterdiği ve birikim yaptığı altınlar arasın yerini alıyor. ONS fiyatın fırlaması ile birlikte yükselişe geçen Gram Altın 14 Temmuz Salı günü 396,46 TL'den alış fiyatı belirlendi. Hareketin sürdüğü bu dönemde Kapalı Çarşı piyasasına göre 397,61 TL'den satış gördü.
Çeyrek Altın fiyatı
Çeyrek altın fiyatları da yine altın fiyatlarının yükselmesi ile birlikte rekor kırmaya devam ediyor. Türkiye'de özellikle düğün sezonunda takı aracı olarak ilgi gören Çeyrek Altına Kapalı Çarşı piyasasında 639,25 TL'san alış fiyatı belirlendi. 652,38 TL'den ise alıcı buldu.
Yarım altın fiyatı: 1.304,76 TL
Tam Altın fiyatı: 2.583,06 TL
22 Ayar Altın fiyatı: 368,20 TL
18 Ayar Altın fiyatı: 301,00 TL
14 Ayar Altın fiyatı: 234,77 TL
Cumhuriyet Altın fiyatı: 2.656,49 TL
ONS Altın fiyatı: 1.801,15 Dolar
Gremse Altın (iki buçukluk altın) fiyatı: 6.458,66 TL
ALTININ KİLOGRAMI 399 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 399 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 396 bin 800 lira, en yüksek 400 bin 370 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 399 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 381 milyon 844 bin 511,06 lira, işlem miktarı ise 959,43 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 399 milyon 90 bin 441,13 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
ALTIN YÜKSELDİ, PETROL HAFİF GERİLEDİ
Altın fiyatları, artan risk iştahıyla gelen alımlarla 1,800 doların üzerinde tutunurken, petrol fiyatları hafif geriledi.
Küresel hisse borsalarında önemli artışların önünü açan Covid-19 aşısına ilişkin haberlerle, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun Çarşamba günü düzenlenecek, kısıntının gözden geçirilme toplantısı öncesi petrol fiyatlarındaki düşüşün önüne geçemedi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.56 düşüşle 42.93 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.64 düşüşle 40.47 dolar,
- altın yüzde 0.51 artışla 1,808.30 dolar,
- gümüş yüzde 2.50 artışla 19.19 dolar,
- bakır yüzde 4.28 artışla 6,429.00 dolar,
- platin yüzde 1.42 artışla 842.90 dolar,
- paladyum yüzde 3.60 artışla 2,044.04 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 401 lira, çeyrek altın 656 lira, Cumhuriyet altını da 2,615 liradan satılıyor.
ALTININ ONSU 1.807,08 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.807,08 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,05 artışla 399 bin 500 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8480 lira, satışta 6,8755 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8466 lira, satışta 6,8741 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,89'dan, bileşik getirisi de yüzde 10,14'ten gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1364, sterlin/dolar paritesi 1,2622, dolar/yen paritesi de 107,24 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,07 azalışla 43,29 dolardan işlem görüyor.
ALTIN ALIMI İÇİN 370 LİRA UYARISI
AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının, ocak ayından bu yana yatırımcısına yüzde 38 getiri sağladığını ancak altın fiyatlarının kısa süre içinde bu kadar agresif yükselmesini sağlıksız bulduğunu ifade etti.
Yıl sonuna kadar düşüş beklentilerinin sürdüğünü belirten Memiş, 370 lira ve altına sarkmalar olmadan alım yönündeki kararların yanlış olabileceğini söyledi.
Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık ve süregelen işsizlik ile toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini bildiren Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini kaydetti.