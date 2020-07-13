



Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,9922'den 7,0188'e çıkarken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 7,2208'den 7,2580'e yükseldi.



Bir önceki anket döneminde 11,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 14,6 milyar dolar oldu. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 17,3 milyar dolardan 19,6 milyar dolara çıktı.