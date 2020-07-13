Yıl sonu dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası dolar tahmini! Dolar artacak mı düşecek mi?

Yıl sonu dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası dolar tahmini ne kadar? Dolar artacak mı düşecek mi? Dolar/TL kurundaki son gelişmeler döviz fiyatlarını takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Merkez Bankası temmuz ayı beklenti anketine göre, cari yıl sonu için enflasyon beklentisi yüzde 10.22 oldu. Yıl sonu için dolar/TL kuru tahmini açıklandı. Peki dolar artacak mı düşecek mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı!

YIL SONU DOLAR NE KADAR OLACAK?

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 60 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Temmuz ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Haziran'da yüzde 0,47 olan Temmuz ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,61 oldu. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,54'ten yüzde 10,22'ye çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,03'ten yüzde 9,33 yükselirken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 8,38'de sabit kaldı.