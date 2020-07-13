Sigara zamlı fiyat listesi, birkaç gündür günün çok araştırılanları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilere yüzde 17 artış yapılmıştı. Temmuz ayında sigaraya ÖTV zammı geldi. Bu kapsamda "Sigara fiyatları ne kadar oldu?" sorusu hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. İşte merak edilenler...

SİGARA FİYATLARINA ZAM YAPILACAK MI?

Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.