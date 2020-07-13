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    • Ekonomi
    • 13.07.2020 16:52
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    • 13.07.2020 16:52
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    açıklandı mı? oldu? 13 Temmuz güncel fiyat listesi

    Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde nın ne kadar olduğu merakla araştırılan konular arasında bulunuyor. Temmuz ayında sigaraya ÖTV zammı yapıldı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler " açıklandı mı?" sorusunun yanıtına çevrildi. Tiryakiler güncel fiyat listesinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, oldu? 13 Temmuz güncel fiyat listesi

    Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyat listesi

    Sigara zamlı fiyat listesi, birkaç gündür günün çok araştırılanları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilere yüzde 17 artış yapılmıştı. Temmuz ayında sigaraya ÖTV zammı geldi. Bu kapsamda "Sigara fiyatları ne kadar oldu?" sorusu hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. İşte merak edilenler...

    SİGARA FİYATLARINA ZAM YAPILACAK MI?

    Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

    GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

    2020 Haziran itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekildeydi:

    JTI

    Winston Slender: 15 TL

    Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

    Winston: 16 TL

    Camel Slender: 14,5 TL

    Camel Rework: 15 TL

    Camel: 15 TL

    Monte Carlo Slender: 14 TL

    Monte Carlo: 14,5 TL

    LD: 14 TL

    Philip Morris

    Marlboro Edge: 16 TL

    Marlboro Touch: 17 TL

    Marlboro: 18 TL

    Parliament: 18,50 TL

    Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

    Muratti: 16 TL

    Muratti Blu: 15 TL

    Lark: 15 TL

    Chesterfield: 14,50 TL

    Chesterfield Mode: 14 TL

    L&M: 14,00 TL

    British American Tobacco

    Kent: 15 TL

    Kent D-Range: 15 TL

    Kent Swicth: 16 TL

    Kent N-Range: 18 TL

    Rothmans: 14 TL

    Viceroy: 14,50 TL

    Pall Mall: 14,50 TL

    Tekel 2000: 14 TL

    Tekel 2001: 14 TL

    Samsun: 14 TL
    Haberler Ekonomi Sigara zamlı fiyat listesi açıklandı mı? Sigara fiyatları ne kadar oldu? 13 Temmuz güncel fiyat listesi
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