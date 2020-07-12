Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.07.2020 12:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.07.2020 12:46
    ABONE OL

    'den büyük yenilik! İade edilen biletler değerleniyor

    Türk Hava Yolları, koronavirüs nedeniyle uçulamayan dönemde iade edilen biletlerle ilgili yeni bir uygulama başlattı. Genel Müdürü tarafından duyurulan yeniliğe göre, iade edilecek biletler yüzde 15 oranında değerlenecek.

    THY'den büyük yenilik! İade edilen biletler değerleniyor

    Türk Hava Yolları Genel Müdürü , iade edilecek biletlerin yüzde 15 daha değerleneceği sisteme ilişkin açıklama yaptı.

    Koronavirüs nedeniyle uçuşların gerçekleşmediği döneme ilişkin bilet iadelerine yönelik Türk Hava Yolları yenilik getirdi. İade edilen biletler seyahat çekine dönüşüyor ve yüzde 15 değerleniyor.

    Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "İade biletlerinizin değerini %15 artırmak ister misiniz? Seyahat Çeki ile bu mümkün. Bu avantajlı imkandan yararlanmak için lütfen web sitesinden başvurunuzu yapınız." dedi.

    Ekşi'nin tweeti şöyle:

    Haberler Ekonomi THY'den büyük yenilik! İade edilen biletler değerleniyor
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri