Sigara zammı var mı? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti fiyatları...

13 Temmuz 2020 tarihinde sigaraya zam geleceği haberleri sosyal medyada da yankılanmaya başladı. Sigaraya zam geldi mi ve hangi markalara zam var şeklindeki soruların yanıtı merakla araştırılıyor. Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde sigaraya zam yapılıp yapılmayacağına dair detaylar konuşuluyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de