359 TL taksitle ev alma fırsatı! TOKİ başvuru sürecindeki TOKİ projeleri!

TOKİ projelerine her geçen gün yenisini ekleyerek konut sahibi yapıyor. Peki TOKİ konut başvuru şartları nedir? TOKİ'den av almak için neler yapılmalı sorusuna cevap vermeden önce TOKİ'nin ne amaçla uygulamaya koyulduğunu belirtmek gerekir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
RİZE MERKEZ HAMAMDERESİ
Rize Merkez Hamamderesi kentsel dönüşüm projesindeki 759 konut ve işyerinden 2'sinin satışı devam ediyor. Açık Satış Yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek işyerlerinin başvuruları, 01 Temmuz – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında banka şubelerinden kabul edilecek. Projede işyerlerinin metrekareleri 500 metrekareden başlıyor ve fiyatları ise 2 milyon 76 bin 700 TL'den başlangıç gösteriyor.
MALATYA YEŞİLYURT HOCA AHMET YESEVİ
Malatya Yeşilyurt Hoca Ahmet Yesevi mahallesinde yer alan 1. etap kentsel dönüşüm projesindeki 383 konut, 6 dükkan kapsamında üretilecek 350 adet konut satışa sunulacak. Başvuru sürecinin 20 Temmuz'da biteceği duyurulurken, başvuru bedeli olarak 2 bin TL belirlendi.
1+1, 2+1, 3+1 konut tiplerinin yer aldığı projede fiyatlar 164 bin 209 TL'den taksitler ise 752 TL'den başlıyor. Kuralar ise 25 Temmuz tarihinde çekilecek.
TRABZON YOMRA
Trabzon Yomra kensel dönüşüm projesi kapsamında 511 konuttan 14'ü TOKİ tarafından satışa sunuldu. Başvuru tarihi bugün sona eriyor. Fiyatlar ise 228 bin 952 TL'den başlangıç gösteriyor. Projede kura tarihi 17 Temmuz olarak belirlendi.
ANKARA SİNCAN SARAYCIK 2. BÖLGE
Ankara Sincan Saraycık mahallesi kentsel dönüşüm projesi 2. bölge 2. etap kapsamında 891 konuttan 212'si ön şartsız, kurasız ve başvuru önceliğine göre konut seçme/satın alma imkanı ile Açık Satışa sunulacak. Projede 2+1, 3+1 ve 4+1 konut sçeenekleri yer alıyor. Fiyatların 169 bin 959,20 TL'den başladığı projede taksitler ise bin 62 TL'den başlangıç gösteriyor.
SAMSUN VEZİRKÖPRÜ NALBANTLI
Samsun Vezirköprü Nalbantlı mahallesindeki kentsel dönüşüm projesi kapsamında 504 konuttan TOKİ tarafından 126 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 08 Haziran 2020 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacak. Proje kapsamında hem orta gelir hem de alt gelir grubu konutlar satışa sunuluyor.
3+1 konutların yer aldığı projede fiyatlar 256 bin 130 TL'den ve taksitler ise bin 280 TL'den başlangıç gösteriyor. Alt gelir grubu projesinde ise fiyatlar 158 bin 792 TL'den ve taksitler ise 776 TL'den başlıyor.
ANKARA YAPRACIK 13. BÖLGE
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Yapracık Projesi kapsamında üretilen 12 adet konut; ön şartsız, kurasız ve başvuru önceliğine göre konut seçme/satın alma imkanı ile 16 Haziran - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacak.
Ankara Yapracık Projesi 4., 5., 6., 7., 11., 12., 13 ve 14. bölgelerden meydana geliyor. Projede 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri yer alıyor. Fiyatlar 128 bin 369 TL'den ve taksitler ise 802 TL'den başlangıç gösteriyor.
DENİZLİ ACIPAYAM OĞUZ
Denizli Acıpayam Oğuz mahallesinde 440 konuttan TOKİ tarafından 161 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 01 Temmuz 2020 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında Açık Satışa sunuldu. Satışa sunulan konutların tamamı 3+1. Fiyatlar 234 bin 776 TL'den ve taksitler ise bin 173 TL'den başlıyor.
TRABZON BEŞİKDÜZÜ
Trabzon Beşikdüzü kentsel dönüşüm projesi kapsamında 1. etap 2. bölgede yer alan 142 konut ve 51 dükkandan 25 adet konut satışa sunuldu. Konutlar 2+1 ve 3+1'lerden oluşuyor. Son başvuru tarihi ise bugün. Projede kura tarihi 17 Temmuz olarak belirlenirken, fiyatlar 265 bin 55 TL'den başlıyor.
ANKARA SİNCAN SARAYCIK 3. BÖLGE
Ankara Sincan Saraycık mahallesi kentsel dönüşüm projesi 3. bölge 2. etap kapsamında 502 konuttan 212'si ön şartsız, kurasız ve başvuru önceliğine göre konut seçme/satın alma imkanı ile Açık Satışa sunulacak. Projede 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri yer alıyor. Fiyatların 169 bin 959,20 TL'den başladığı projede taksitler ise bin 62 TL'den başlangıç gösteriyor.
KARS MERKEZ
Kars Merkez'de 698 konuttan Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 9 adet konut;ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 20 Temmuz 2020 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacak. Satışa sunulan konutlar 2+1 ve 3+1'lerden meydana geliyor. Fiyatları 106 bin TL'den taksitleri ise 533 TL'den başlıyor.