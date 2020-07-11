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    • Ekonomi
    • 11.07.2020 Gazete
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    Turkcell’den 26 yılda 50 milyar TL yatırım

    26 yılda 'ye 50 milyar liranın üzerinde yatırım yapan Turkcell, hisselerinin 'nda işlem görmeye başlamasının 20'nci yıldönümünü kutluyor.

    Turkcell’den 26 yılda 50 milyar TL yatırım
    26 yılda 'ye 50 milyar liranın üzerinde yatırım yapan Turkcell, hisselerinin 'nda işlem görmeye başlamasının 20'nci yıldönümünü kutluyor. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, kuruluşunun üzerinden 26 yıl geçen Turkcell'in bu sürede Türkiye'nin en değerli markalarından birisi haline geldiğini vurgularken, "Ülkemizi 20 yıldır New 'nda temsil eden ilk ve tek Türk şirketiyiz. Hedefimiz sadece Türkiye'de değil global arenada da önemli bir oyuncu haline gelmek" dedi. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da "Altyapı yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" diye konuştu.
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