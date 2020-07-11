Pandemi tedbirleri işsizliğe ‘kalkan’ oldu

COVİD-19 salgınıyla mücadele kapsamında Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi başta olmak üzere hükümet tarafından hayata geçirilen destek mekanizmalarının olumlu etkisiyle işsizlik Nisan'da azaldı. İşsizlik oranı Nisan'da, geçen yılın aynı ayına göre 0.2 puan azalarak yüzde 12.8 ile Kasım 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. İşsizlik Mart ayına göre de 0.4 puan azaldı. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 427 bin kişi azalarak 3 milyon 775 bin kişi olarak kaydedildi. Böylece işsiz sayısı da Eylül 2018'den bu yana en düşük seviyeye indi. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0.1 puanlık azalışla yüzde 14.9 oldu.