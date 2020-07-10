Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'a merak edilen tüm soruları yöneltti. İşte Dilek Güngör'ün köşesine taşıdığı o röportaj:

Pandemi sürecinde özellikle küçük esnaf ve KOBİ'lerin ayakta kalması için elini değil gövdesini taşın altına koyan Halkbank'ın Genel Müdürü Osman Arslan, bankanın 3 ayda 2 milyon 673 bin müşteriye 100.5 milyar TL'lik destek sağladığını açıkladı. Ankara'da esnaf çocuğu olarak büyüyen Arslan, "Yaz aylarında babamın yanında çalıştım. O yüzden esnafların çalışma koşullarını iyi bilirim. Pandemi döneminde esnafın yüzünün asılmasına müsaade etmedik. Bundan sonra atacağımız adımlarla da esnafın yüzünün gülmesini sağlayacağız" dedi. Arslan ile A'dan Z'ye pandemi sürecini ve önümüzdeki dönemi konuştuk.

2018 kur krizinden bu yana kamu bankaları tarihi bir görev üstlendi. Pandemi süreci de dâhil esnaf ve KOBİ'lere ne kadar kredi verdiniz?

Finansal istikrar açısından kritik virajları başarıyla geride bıraktığımız son iki yılda, ekonomide güçlü bir paradigma değişikliği yaşandı. Burada belirleyici olan temel unsur; önceliği yerli üretime vererek sanayicimizin ithalata bağımlılığını ortadan kaldıran, ihracat odaklı bir milli ekonomi anlayışı oldu. Aynı zamanda, Türk Lirası'nın gücünü korumayı da amaçlayan bu anlayış, rekabetçi kur politikasıyla üretim odaklı üreticilerin desteklendiği yeni bir ekonomi modelini önümüze koydu. Kamu bankaları olarak, bu süreçte biz de tarihi bir görev üstlendik ve milli ekonomi uygulamalarının tamamlayıcısı olduk. Bugün ülkemizde toplam kredilerin yaklaşık yüzde 50'sini kamu bankaları kullandırıyor. Bankamızın 2019 yılsonunda kredi rakamı 399 milyar TL iken; ilk çeyrek itibarıyla 441.5 milyar TL'ye çıktı. Sektör genelinde KOBİ Bankacılığı pazar payımız ilk çeyrekte yüzde 19.4 oldu. İkinci çeyrekte ciddi bir atılım yaptık, KOBİ Bankacılığı'nda rekor pazar payı açıklayacağız.