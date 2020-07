1.5 MİLYON YENİ MÜŞTERİ

Şu anda, bireysel hariç tuttuğumuzda, kredilerin yüzde 55'ini KOBİ'lere kullandırıyorsunuz. Bu rakamı nereye taşımak istiyorsunuz?

Her ölçekten ve sektörden müşterimize terzi usulüyle, ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış çözümler sunuyoruz. Bu ürünlere yoğun bir talep olduğunu görüyoruz. Haziran sonu itibarıyla 2020'de kullandırdığımız bireysel hariç kredilerin yüzde 55'ini KOBİ'lere verdik. İlk 6 ayda hedefimizin üzerine çıktık. Sadece salgın döneminde KOBİ ve esnaf dahil olmak üzere toplam 1.5 milyon yeni müşteri kazandık. Halkın bankası olarak, her zaman ekonominin güçlü dişlileri olan KOBİ'lerimizin yanında olmaya ve çarkların hızla dönmesine katkı vermeye devam edeceğiz. Önümüzdeki bir yıl içerisinde de bireysel kredilerimiz hariç toplam kredilerimizdeki; KOBİ ve esnaf kredileri payını yüzde yüzde 60' a çıkartmayı planlıyoruz.



5 LİRALIK KREDİNİN 1'İ HALK'TAN

Reel sektöre verilen kredilerin yüzde kaçını bankanız sağlıyor?

Milli ekonomi anlayışıyla yerli firmalarla birlikte dengeli bir şekilde büyümeye devam edeceğiz. Türkiye'nin en çok kredi kullandıran iki bankasından biriyiz. KOBİ kredilerinin yanı sıra ticari kredilerde de tüm sektöre örnek gösterilecek bir performansımız var. Şu an bankacılık sektörünün reel sektöre verdiği her 5 liralık kredinin 1 lirasını Halkbank olarak biz kullandırıyoruz, nakdi ticari kredilerde yüzde 20'lik bir büyüme payına sahibiz.