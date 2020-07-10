Piyasaların son işlem gününde dolar ve euroda hareketli bir seyir görülüyor. Dün 6,8495 - 6,8684 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 6,8624'ten tamamladı. Bu kapsamda kapanış saatlerinde güncel dolar alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, dolar ve euro bugün ne kadar, kaç TL oldu? Dolar haftayı nasıl kapattı? İşte dolar ve euro güncel alış satış fiyatları...

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR OLDU?