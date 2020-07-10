Araba almayı düşünen vatandaşlar 2. el araç fiyatlarının ne zaman düşeceğini merak ediyor. Bilindiği üzere Haziran ayında normalleşme sürecinin başlamasıyla kamu bankaları yeni kredi paketlerini duyurdu ve otomobil sektöründe hareketlilik başladı. Bu kapsamda otomobil sahibi olmayı düşünen vatandaşlar fiyatları inceliyor. Peki, sıfır araçlar ne zaman gelecek? Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu merak edilen sorulara yanıt verdi. İşte detaylar...

2. EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK? SIFIR ARAÇLAR...

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, piyasada sıfır araç bulunurluğunun eylülde artmasını beklediklerini ifade ederek, "Çünkü fabrikalar, yan sanayi ve tedarik zinciri ancak eski hızına eylül ayı ile birlikte ulaşabilir. Bu 1-2 aylık bir zaman... Bu zaman diliminden sonra istenilen aracın 1-2 ay beklenmeden bulunabileceğini öngörüyorum. Dolayısıyla sıfır araç bulunurluğu yeteri seviyeye geldikten sonra ikinci elde de bir fiyat dengelenmesi olur." dedi.