Türkiye'nin en en uygun bütçeli perakende satış mağazası, BİM 10 Temmuz 2020 cuma aktüel ürün kataloğu açıklandı. Bu hafta bimde hangi ürünler indirimde ve bu ürünlerin fiyatları nedir? BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler bugün Türkiye'nin 81 ilinde yer alan mağazalarda satışa sunuluyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri için yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda onlarca farklı ürün seçeneği yer alıyor. Bu hafta yayımlanan BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
BİM mağazaları sabah 09:00'da açılıyor akşam saat 21:00'e kadar hizmet veriyor
BİM 10 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Dji Tello Drone
• Ağırlık: 80 g
• Uçuş Süresi: 13 dk
• Mesafe: 100 m
• Maksimum hız: 19 km/h
• Çözünürlük: 720p/2592x1936
• Pil: 1100 mAH
• Cep Telefonuyla Kontrol Edilme
• EZ Shot Modu 360 Derece Çekim Modu
• 13 Dakika Kadar Uçuş Süresi
• Otomatik Kalkış / İniş
• Sıçrama Modu
Maxi Scooter
• Katlanır gidon, 3 ışıklı tekerlekler, kaydırmaz taban, ayarlanabilir boyut
• 50 kg kadar taşıma kapasitesi
BİM 10 TEMMUZ 2020 AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU;
OTO ÜRÜNLERİ; BİM kataloğu sayfasında yer alan günler arasında araç ürünlerinden oto güneşlik 9,95 TL dir. Oto güneşlik 130 x 60 santim 9,95 TL dir. İkili yan cam perdesi makaralı tüm araçlara ve araç Jandarma uygun 49,90 TL dir. Manyetik araç tutucu güvenli ve güçlü mıknatıslı 9,95 TL dir. Link park sensörlü wireless şarj ve telefon tutucu 59,90 TL dir. Vakumlu araç telefon tutucu 14,90 TL dir. Dikiz aynası telefon tutucu 360 derece dönebilir 14,90 TL dir. Araç şarjı farklı renk seçeneklerinde bir üyesi bağlantısı girişi fiyatı 9 gibi 95 TL dir. Silikon yapışkanlı telefon tutucu kablo Sarıcı 9,95 TL dir. Çok amaçlı telefon tutucu 14,90 TL dir. Araç içi katlanır çöp kovası 12,90 TL dir.
DENİZ ÜRÜNLERİ: BİM mağazasının bu hafta indirimli ürünler arasında İkinci sayfaya gelince; yüzücü gözlüğü aynalı kulak tıkaçlı 69,90 TL dir. Şnorkel tam yüz maskesi 9,90 TL dir. Su geçirmez çanta ikili 2 litre kapasiteli 29,90 TL dir. Bone 9,95 TL. Su geçirmez telefon kılıfı 14,95 TL. Barbie deniz kızı bebek 34 90 TL. Pilsan el arabalı plaj seti 14,95 TL. Plaj oyun seti 9,95 TL. Kale mum kalıbı Happy. Pilsan marka Deniz ürünlerini arasında çocukların oynayabileceği çok sayıda oyuncaklar yer alıyor.
BİM'DE BU HAFTA İNDİRİMLİ ÜRÜNLER;
BİM yaz gelmesi ile birlikte evlerin ve ofislerin en çok ihtiyacı bulunan ürünlerinde getiriyor. Dijitsu marka vantilatör 60 santim 45 watt motor gücü 3 farklı hız seçeneği metal ızgarası yüksek kapasiteli motoru 145 santim boyu sesiz çalışması, az elektrik tüketimi 120 dakika zaman ayarı bulan güvenli kullanımı vantilatörü fiyatı 114,100 lira olarak satışa sunulacak. Maxi scooter katlanabilir Işıklı tekerlekleri bulunan kaydırmaz taban, sağa ve sola yatmaz 3 yaş üstüne uygundur. fiyatı ise 149 TL'dir. Cep telefonu ile kontrol edebilme özelliği bulunan Power by marka DJ Tello drone ağırlığı 80 gram ucuz süresi 13 dakika mesafesi 100 metre maksimum hızı 19 kilometre ve enerji gözü ise pilde 1100mah olarak açıklanmıştır.
BİM'E AKILLI BİLEKLİK GELİYOR; Polo Smart marka smart fit akıllı bileklik 59,90 TL. Akıllı bileklik özellikleri de ağırlığı 26 gram Bluetooth 40 özelliği şarj süresi 2 saat 1 kapasitesi 90 bekleme süresi 15 güne kadar ve çalışma süresi 5 ve 7 gün arasında açıklanmıştır. Masaüstü fan metal çiçek tasarım sesi çalışabilme aşağı yukarı ayarlanabilen baştaki fiyatı 22,90 TL dir.
DENİZ KIYAFETLERİ; Bim 10 Temmuz indirimli ürünler arasında deniz ürünleri çok sayıda yer verilmiştir Bunlardan bazıları şu şekilde açıklamak. baskılı short, günlük terlik, baskılı terlik, spor sandalet, günlük terlik, Akıncı baskılı tişört, kadife plaj havlusu, deniz kıyafeti, plaj çantası, baskılı şort gibi ürünler yer almaktadır. BİM önceki haftalara nazaran bu hafta teknolojik ürünleri arasında fazla sayıda yer verdiğini görmek mümkündür.
BİM indirimli ürünler arasında 81 il genelinde ve 900'den fazla ilçede 7000 mağazasında uygun fiyatlı ürünler Arasında son sayfada yine oto bakım ürünleri yer alıyor oto bakım ürünleri arasında çevirici oto bakım ürünleri basınçlı su tabancası park sensörü Işıklı dijital kompresör gibi ürünler yer almaktadır.