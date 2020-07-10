BİM 10 TEMMUZ 2020 AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU;

OTO ÜRÜNLERİ; BİM kataloğu sayfasında yer alan günler arasında araç ürünlerinden oto güneşlik 9,95 TL dir. Oto güneşlik 130 x 60 santim 9,95 TL dir. İkili yan cam perdesi makaralı tüm araçlara ve araç Jandarma uygun 49,90 TL dir. Manyetik araç tutucu güvenli ve güçlü mıknatıslı 9,95 TL dir. Link park sensörlü wireless şarj ve telefon tutucu 59,90 TL dir. Vakumlu araç telefon tutucu 14,90 TL dir. Dikiz aynası telefon tutucu 360 derece dönebilir 14,90 TL dir. Araç şarjı farklı renk seçeneklerinde bir üyesi bağlantısı girişi fiyatı 9 gibi 95 TL dir. Silikon yapışkanlı telefon tutucu kablo Sarıcı 9,95 TL dir. Çok amaçlı telefon tutucu 14,90 TL dir. Araç içi katlanır çöp kovası 12,90 TL dir.

DENİZ ÜRÜNLERİ: BİM mağazasının bu hafta indirimli ürünler arasında İkinci sayfaya gelince; yüzücü gözlüğü aynalı kulak tıkaçlı 69,90 TL dir. Şnorkel tam yüz maskesi 9,90 TL dir. Su geçirmez çanta ikili 2 litre kapasiteli 29,90 TL dir. Bone 9,95 TL. Su geçirmez telefon kılıfı 14,95 TL. Barbie deniz kızı bebek 34 90 TL. Pilsan el arabalı plaj seti 14,95 TL. Plaj oyun seti 9,95 TL. Kale mum kalıbı Happy. Pilsan marka Deniz ürünlerini arasında çocukların oynayabileceği çok sayıda oyuncaklar yer alıyor.