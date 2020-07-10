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    • Ekonomi
    • 10.07.2020 16:00
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    • 10.07.2020 16:00
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    Balıkesir'in köklü firmalarından 'ın iflas talebi kabul edildi

    Balıkesir'de süt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteren 56 yıllık geçmişi bulunan 'ın iflas talebi kabul edildi. Verilen kararın emen uygulanması için İflas Müdürlüğü ile Susurluk Ticaret Müdürlüğü’ne bildirilmesi kararlaştırıldı.

    56 yıllık dev firmanın iflas talebi kabul edildi!

    Balıkesir'in Susurluk ilçesinde süt ve süt ürünleri üretiminde faaliyet gösteren ve geçtiğimiz yıl kayyum atanan 'ın iflas talebi kabul edildi.

    Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada YÖRSAN'ın iflasına karar verilerek kararın hemen uygulanması için İflas Müdürlüğü ile Susurluk Ticaret Müdürlüğü'ne bildirilmesi kararlaştırıldı.

    Geçtiğimiz yıl k sebeplerden dolayı şirket yönetimine kayyumun atandığı YÖRSAN firmasının iflas talebi Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi'nde kabul edildi. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davaya şirket yetkilileri ile üretici birliklerinin temsilcileri katıldı.

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