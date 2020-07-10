Altından bir rekor daha gelebilir! Uzman isimden altın yatırımcısının yüzünü güldüren tahmin!

"Zirvenin üzerinde bir yerlere gitmeyi düşünmek için altındaki ana hikaye nedir?" sorusuna, Çiçek iki unsura dikkat çekerek yanıt verdi.

Birinci unsurun pandemiye dair risk ortamı olduğunu belirten Çiçek, özellikle aşının bulunmasına kadar bu ortamın devam edeceğini vurguladı.

İkinci unsuru ise merkez bankalarının faizleri reel olarak negatife çekmesi olarak açıklayan uzman isim, "Bundan dolayı yatırımcılar bir faiz getirisi elde edemiyorlar" dedi.