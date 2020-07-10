Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.07.2020 16:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.07.2020 16:10
    ABONE OL

    Altından bir rekor daha gelebilir! Uzman isimden altın yatırımcısının yüzünü güldüren tahmin!

    Koronavirüsün ekonomik etkilerinden olumlu etkilenen altın, yatırım yapmak isteyenlerin tek durağı haline geldi. Güvenli liman olarak adlandırılan nın yükselip yükselmeyeceği ise büyük bir merak konusu oldu. Peki altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? A Para canlı yayınına katılan dikkat çeken bir tahminde bulundu. İşte detaylar…

    Troy İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek A Para'da son dönemde yükseliş trendini güçlendiren altın fiyatlarını değerlendirdi. Çiçek, pandemiye dair risk ortamının sürmesi ve merkez bankalarının düşük faiz politikasının altına yaradığını savunarak, "Altın yeni bir rekor seviyeye imza atabilir" dedi.

    "Zirvenin üzerinde bir yerlere gitmeyi düşünmek için altındaki ana hikaye nedir?" sorusuna, Çiçek iki unsura dikkat çekerek yanıt verdi.

    Birinci unsurun pandemiye dair risk ortamı olduğunu belirten Çiçek, özellikle aşının bulunmasına kadar bu ortamın devam edeceğini vurguladı.

    İkinci unsuru ise merkez bankalarının faizleri reel olarak negatife çekmesi olarak açıklayan uzman isim, "Bundan dolayı yatırımcılar bir faiz getirisi elde edemiyorlar" dedi.

    İkinci unsuru ise merkez bankalarının faizleri reel olarak negatife çekmesi olarak açıklayan uzman isim, "Bundan dolayı yatırımcılar bir faiz getirisi elde edemiyorlar" dedi.

    Tüm bunların dışında yatırımcıların temettü beklentisiyle hisse senedine yöneldiğini belirten Çiçek, "Ancak şirketlerin elde edemedikleri karlar doğrultusunda bir temettü veremeyecek ve bir yerden sonra hisse senedi tarafında riskler fiyatlanmaya başlayacak" dedi.

    Altın için bunların söylenmeyeceğini açıklayan Çiçek, "Çünkü risklerin fiyatlanması altın tarafında güvenli liman olma özelliğini ortaya çıkaracaktır" dedi.

    Uzman isim, "Altın yükselişinin bir parça daha sürebileceğini söyleyebiliriz, hatta 1930 doları aşarak ons tarafında yeni bir rekor seviyeye imza atabilir" dedi.
    Haberler Ekonomi Altından bir rekor daha gelebilir! Uzman isimden altın yatırımcısının yüzünü güldüren tahmin!
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri