İlk senaryoda TB-2 Bayraktar ve ANKA gibi platformlara göre daha hafif sınıfta İHA'ların üretilmesi ve kullanılması, ikinci senaryoda ise TCG Anadolu pistinde yapılacak değişikliklerle envanterdeki İHA ve SİHA'ların kalkış yapılabilmesini sağlamak vardı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Savunma Sanayi Analisti Kadir Doğan, özellikle deniz sistemlerindeki asimetrik tehditler nedeniyle TCG Anadolu'da İHA ve SİHA kullanılmasının vazgeçilmez bir hale geldiğini söyledi.