915 TL destek maaş müjdesi! Bunu kimse bilmiyordu! İşte aylığı almak için başvuru şartları

Muhtaçlık maaşı kaç ay alınır?

Muhtaçlık maaşı her ay yapılan bir ödemedir. Ancak bu maaşı almaya hak kazanan kişiler, yapılan incelemelerle belirleniyor. Maaşı almaya hak kazanan vatandaşlar, her ay, düzenli olarak muhtaç aylığı almaktadır.

GELİRİ OLMAYANA DEVLET YARDIMI NASIL ALINIR?

Devlet muhtaç ve geliri olmayan vatandaşlara çeşitli yardımlara bulunmaktadır. Bu yardımlar gıda, para ve kıyafet gibi çeşitli yardımlardır. Fakirlik maaşı almak için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar; annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan, hiçbir Sosyal güvencesi olmayan, herhangi bir gelir veya aylığı bulunmayan, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,

Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmeyenler muhtaç aylığı bağlanır.