Sigara kullanan pek çok kişi Temmuz ayının gelmesiyle birlikte sosyal medyada zam gelip gelmeyeceğine dair iddiaları konuşmaya başladı. İddiaların hemen ardından sigaraya zam gelip gelmediği konusundaki araştırmalar yoğunluk gösterdi. Tütün ürünlerine ÖTV zammı iddialarının ardından herhangi bir zam açıklaması olup olmadığı merak ediliyor. Özellikle bugün akşam saatlerinden itibaren "Sigaraya zam yapıldı mı?" sorusu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İşte detaylar...

SİGARA FİYATLARINA ZAM YAPILACAK MI?

Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.