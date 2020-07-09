Sigara kullanan pek çok kişi Temmuz ayının gelmesiyle birlikte sosyal medyada zam gelip gelmeyeceğine dair iddiaları konuşmaya başladı. İddiaların hemen ardından sigaraya zam gelip gelmediği konusundaki araştırmalar yoğunluk gösterdi. Tütün ürünlerine ÖTV zammı iddialarının ardından herhangi bir zam açıklaması olup olmadığı merak ediliyor. Özellikle bugün akşam saatlerinden itibaren "Sigaraya zam yapıldı mı?" sorusu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İşte detaylar...
SİGARA FİYATLARINA ZAM YAPILACAK MI?
Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
2020 Haziran itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL