Siber sahtekârlar, tezgâhlarını daha güvenilir hale getirmek için özel bir öğe ya da sözcüğün yer aldığı gösterişli bitcoin adresleri kullanıyorlar. Bu olayda ünlü girişimci Elon Musk'ın adı kullanılıyor.
TUTARI İKİYE KATLAYACAKLARINI VADEDİYORLAR
Güvenlik araştırmacılarının tespitlerine göre dolandırıcılar, tutarı iki kat artırma vaadiyle, kişilerden bir bitcoin adresine dijital para göndermelerini istiyor. Ancak, tahmin edileceği gibi kurbanlar, ne vadedileni alabiliyorlar ne de kripto paralarını bir daha görüyorlar.
67 SAHTE ADRESE 2 MİLYON DOLAR
Musk'ın adını kullanan bitcoin adreslerini takibe alan güvenlik uzmanları yaptıkları araştırma sonucu Nisan 2020 tarihi itibarıyla 67 sahte adres saptadıklarını paylaştı. Bu sahte 67 adrese 215 bitcoin gönderilmiş. Bugünkü kurlara dayalı olarak, bu 2 milyon Amerikan dolarına karşılık geliyor.
EŞANTİYON DOLANDIRICILIĞI
Eşantiyon veya hediye dolandırıcılıklarında (Giveaway Scams) kullanılan yöntemlerinden biri de, çok sayıda takipçisi olan, ele geçirilmiş YouTube hesaplarıdır. Bu hesaplar güvenilirliklerini artırmak için bir ünlü kişi ya da marka görünümü altında yeniden biçimlendirilir ve önemli bir olay eşliğinde canlı bir eşantiyon yayını başlatılır. SpaceX yörüngeye astronot yerleştiren ilk özel şirket olduğunda, böyle bir olay yaşandı.
YouTube, bu gibi dolandırıcılıklarda kullanılan popüler kanallardan biri olsa da, kesinlikle tek kanal değil. Siber suçluların bot ağlarını kullanarak tezgahlarının erişim kapsamını artırmak amacıyla kullandıkları Twitter'da dahil olmak üzere, dolandırıcılıklarını yaymak amacıyla diğer sosyal medya sitelerini kullandıkları biliniyor.
GERÇEK ELON MUSK, İSMİNİN KULLANILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ
Elon Musk'ın adını ya da şirketlerini olduğu kadar Bill Gates gibi diğer bilinen isimlerin kullanıldığı eşantiyon dolandırıcılıkları yeni değil. Bu yılın başlarında Elon Musk, sorunla ilgili duygularını Twitter'da paylaştı. Musk, "Twitter'daki kripto para dolandırıcılıkları yeni seviyelere ulaştı. Bu hoş değil" ifadelerini kullandı.
TIKLAMA KONUSUNDA ACELE ETMEYİN
Güvenlik uzmanları konuyla ilgili olarak, "Bu bir 'tıklama konusunda acele etmeyin' durumudur. Tüm kullanıcılara herhangi bir şekilde para aktarmadan önce hesabı gözden geçirmeyi ve ayrıntılı inceleme de dahil olmak üzere, olabildiğince kapsamlı arka plan denetimleri yapmalarını öneriyoruz" dedi.