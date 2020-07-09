YouTube, bu gibi dolandırıcılıklarda kullanılan popüler kanallardan biri olsa da, kesinlikle tek kanal değil. Siber suçluların bot ağlarını kullanarak tezgahlarının erişim kapsamını artırmak amacıyla kullandıkları Twitter'da dahil olmak üzere, dolandırıcılıklarını yaymak amacıyla diğer sosyal medya sitelerini kullandıkları biliniyor.

GERÇEK ELON MUSK, İSMİNİN KULLANILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Elon Musk'ın adını ya da şirketlerini olduğu kadar Bill Gates gibi diğer bilinen isimlerin kullanıldığı eşantiyon dolandırıcılıkları yeni değil. Bu yılın başlarında Elon Musk, sorunla ilgili duygularını Twitter'da paylaştı. Musk, "Twitter'daki kripto para dolandırıcılıkları yeni seviyelere ulaştı. Bu hoş değil" ifadelerini kullandı.