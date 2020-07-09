Kısa çalışma ödeneği sorgula! İŞKUR E-Devlet kısa çalışma ödeneği yattı mı? KÇÖ ne zaman bitecek?

Kısa çalışma ödeneği sorgula! İŞKUR E-Devlet kısa çalışma ödeneği yattı mı? Kısa çalışma ödeneği alan işçiler ödeneklerin yatıp yatmadığını merak ediyor. Pandemi sürecinde işçiler için en çok merak edilen konulardan birisi kısa çalışma ödenekleri olmuştu. Binlerce işçi kısa çalışma kapsamına alınmıştı. İŞKUR tarafından yapılan ödenekler de E-Devlet sayfasından sorgulanabiliyor. Peki kısa çalışma ödeneği sorgulama nasıl yapılır? İşte İŞKUR E-Devlet kısa çalışma ödeneği sorgulama sayfası!
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATIRILDI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." açıklamasında bulundu.
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını da hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak." açıklamasını yaptı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAÇ AY UZATILDI?
Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Başkan Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin 1 ay daha uzatıldığını duyurdu.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.
BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Kısa çalışma ödeneği e-devlet şifresi ile İŞKUR'a giriş yapıldıktan sonra veya e-devlet üzerinden "İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama" ekranı üzerinden görüntülenebiliyor.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Kısa çalışma ödeneği başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. İşverenler; gerekli belgeleri bağlı bulundukları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine göndermek suretiyle başvuru yapabilir. Elektronik posta adreslerine https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/basvuru-icin-gerekli-belgeler-ve-il-iletisim-adresleri/ adresinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca evrakların fiziki ortamda teslimine gerek bulunmamaktadır.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU BELGELERİ
• Kısa çalışma talep formu
• Kısa çalışma uygulanacak işçi listesi
• Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen/tamamen durdurulduğunu ortaya koyan
belgeler (örneğin: ücret bordroları, puantaj kayıtları, üretimin, hizmetin ve/veya ihracatın azaldığına,
siparişlerin ve/veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair vb. belgeler) ile
• Resmi makamlar tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri kapsamında olduğuna dair diğer belgeler
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KİMLER ALABİLİR?
İşçilerin ödenekten yararlanabilmesi için;
• İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,
• İşçinin kısa çalışmaya tabi tutulması ve
• Kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az
450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıması gerekmektedir.