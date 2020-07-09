Kısa çalışma ödeneği sorgula! İŞKUR E-Devlet kısa çalışma ödeneği yattı mı? KÇÖ ne zaman bitecek?

Kısa çalışma ödeneği sorgula! İŞKUR E-Devlet kısa çalışma ödeneği yattı mı? Kısa çalışma ödeneği alan işçiler ödeneklerin yatıp yatmadığını merak ediyor. Pandemi sürecinde işçiler için en çok merak edilen konulardan birisi kısa çalışma ödenekleri olmuştu. Binlerce işçi kısa çalışma kapsamına alınmıştı. İŞKUR tarafından yapılan ödenekler de E-Devlet sayfasından sorgulanabiliyor. Peki kısa çalışma ödeneği sorgulama nasıl yapılır? İşte İŞKUR E-Devlet kısa çalışma ödeneği sorgulama sayfası!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATIRILDI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." açıklamasında bulundu.