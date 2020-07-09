Boy ve kilo ölçümü olumlu sonuçlanan işe hemen alınıyor! 4000 TL maaş garantisi var! İşte başvuru şartlar

GARDİYAN MAAŞLARI VE SOSYAL HAKLAR

Cezaevlerinde iç güvenlikten sorumlu olan gardiyanlar, 2020 senesi itibariyle ortalama 4000 TL maaş alırlar. Bu maaş tutarı, gardiyanın hizmet süresine, evli veya bekar oluşuna, kademe derecesine ve mezuniyet duruma göre farklılık gösterir.

Gardiyanlar yılda 20 gün senelik izin hak ederler. Görev süresi 10 seneden fazla olanlar ise 30 gün izin yaparlar. Senelik izin dışında mazeret izni kullanabilirler. Gardiyanların öğle yemekleri, görev yaptıkları kurum tarafından verilmektedir. Üniformaları ise yazlık ve kışlık olarak idare tarafından temin edilir.