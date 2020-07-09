



Örneğin; maaşı 3 bin lira olan emekli, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi ise yeni maaşı olan 3 bin 172 lira 50 kuruş üzerinden ek ödemesini cebine koyacak. Emeklinin hesabına 3 bin 120 lira yerine 3 bin 299 lira yatırılacak.