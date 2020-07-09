Bugün dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 6,8630 liradan, avro 7,8080 liradan haftaya başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8610 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7830 lira olmuştu. Dün 6,8475 - 6,8671 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 6,8607'den tamamladı. Jeopolitik risk algısı ve salgında ikinci dalga endişelerinin ortasında yatırımcıların güvenli liman arayışıyla altının onsu dün Eylül 2011'den bu yana ilk kez 1.800 doların üzerini görmesinin ardından bugün 1.812 dolar seviyelerinden alıcı buluyor. İşte 9 Temmuz dolar ve euro alış satış fiyatları

BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?