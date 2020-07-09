Bugün dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 6,8630 liradan, avro 7,8080 liradan haftaya başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8610 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7830 lira olmuştu. Dün 6,8475 - 6,8671 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 6,8607'den tamamladı. Jeopolitik risk algısı ve salgında ikinci dalga endişelerinin ortasında yatırımcıların güvenli liman arayışıyla altının onsu dün Eylül 2011'den bu yana ilk kez 1.800 doların üzerini görmesinin ardından bugün 1.812 dolar seviyelerinden alıcı buluyor. İşte 9 Temmuz dolar ve euro alış satış fiyatları
BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
AVRUPA BORSALARI KARIŞIK AÇILDI
Avrupa borsaları, güne karışık başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 367 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,9 değer kazanarak 12.610 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşerek 6.151 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artarak 7.331 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artarak 4.983 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselerek 19.916 puan oldu.
Avro/dolar paritesi yüzde yatay seyirle 1,1334 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kazancıyla 1,2634 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, özellikle, Asya ülkelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini hafifletmek için teşvik paketleri üzerinde çalışmasının risk iştahını artırdığını söyledi.
Bugün Avro Bölgesi'nde veri gündeminin sakin olduğuna işaret eden ve Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin takip edileceğini kaydeden analistler, ABD'de ise haftalık ve süregelen işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini bildirdi.
ASYA BORSALARI HONG KONG HARİÇ YÜKSELDİ
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.
Küresel piyasalarda salgında ikinci dalga endişeleri ile pozitif veriler ve teşviklere dair iyimser beklentilerin fiyatlanmasıyla karışık bir seyir izlenirken, Asya tarafında Çin-ABD gerilimine dair gelişmeler de yakından takip ediliyor.
Çin, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrılmasının uluslararası çabaları baltaladığını ve gelişen ülkeleri ciddi etkileyeceği uyarısında bulunurken, ABD'nin Rusya ile yürütülen nükleer silahların karşılıklı azaltılmasına ilişkin müzakerelere Pekin yönetiminin de katılması çağrısına olumsuz yanıt verdi.
Jeopolitik risk endişelerini artıran bu gelişmelere karşın, Çin'de enflasyonun haziranda önceki aya kıyasla hafif yükseliş kaydetmesinin ardından Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,6 artarak 3.224 puan oldu.
Bugün Japonya'da makine siparişlerinin haziranda aylık bazda düşüş beklentilerinin aksiye yükseliş kaydetmesi sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 primle günü 22.529 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 107,2 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 artışla 36.607 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 26.097 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 primle 2.173 puanda seyrediyor.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yatırımcılarla gerçekleştireceği toplantıya dair haber akışının izleneceğini, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini bildirdi.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile Libya ve Suriye odaklı jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışlarının gündemdeki yerini korunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,84 - 6,87 bandının izleneceğini dile getirdi.
KÜRESEL PİYASALAR "ENDİŞE VE BEKLENTİ" ARASINDA YÖN ARAYIŞINDA
Küresel piyasalarda, yatırımcıların salgında ikinci dalga endişeleri ile pozitif veriler ve teşviklere dair iyimser beklentilerinin fiyatlanmasıyla dalgalı seyir izlenirken, bugün hareketlenen veri takvimiyle yön arayışının devam edeceği öngörülüyor.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 12 milyonu aşarken, salgının başından beri hayatını kaybedenlerin sayısı ise 550 bine yaklaştı. Salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam eden ABD'deki vaka sayısı 3 milyon 123 bine çıktı. Ülkenin Teksas ve Florida eyaletlerinde vaka sayılarındaki hızlı yükseliş de sürdü. Çin'de de 9 yeni vaka tespit edildi.
Jeopolitik tarafta Libya ve Suriye meselelerine dair haber akışı artarken, ABD ile Çin arasındaki gerilimi tırmandıran gelişmeler de art arda yaşanmaya başladı. Çin, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrılmasının uluslararası çabaları baltaladığını ve gelişen ülkeleri ciddi etkileyeceği uyarısında bulundu. Çin ayrıca, ABD'nin Rusya ile yürütülen nükleer silahların karşılıklı azaltılmasına ilişkin müzakerelere Pekin yönetiminin de katılması çağrısına olumsuz yanıt verdi.
Jeopolitik risk algısı ve salgında ikinci dalga endişelerinin ortasında yatırımcıların güvenli liman arayışıyla altının onsu dün Eylül 2011'den bu yana ilk kez 1.800 doların üzerini görmesinin ardından bugün 1.812 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.
Brent petrolün varil fiyatı ise dün 43 doların üzerini görmesinin ardından bugün yatay seyrediyor.
New York borsasında ise yatırımcıların gelecek hafta açıklanmaya başlayacak ve çift haneli daralmaların beklendiği şirket bilançoları ile en kötünün geride kalacağı beklentilerini fiyatladığı görüldü. Özellikle teknoloji şirketleri hızlı yükselişler kaydederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,68, S&P 500 endeksi yüzde 0,78 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,44 değer kazandı. Dolar endeksi dün 96,4-97,0 bandında hareket etmesinin ardından bugün 96,3 seviyelerine geriledi.