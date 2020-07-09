20.4 milyara ulaştı: 1.4 milyon çalışana nakdi ücret desteği hesapta





SAĞLIK PRİMİNİ DEVLET ÖDÜYOR

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla çalışanlar da işsiz kalmışlarsa veya ücretsiz izne ayrılıp kısa çalışma ödeneğinden yararlanamıyorlarsa nakdi ücret desteği alabiliyor. Ücretsiz izne ayrılanların nakdi ücret desteği başvurusu, bu kişileri çalıştıranlarca yapılıyor. Ev hizmetlerinde çalışırken işten çıkartılmış olanlar ise kendileri başvuruda bulunuyor. Nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağına ilişkin kanun 17 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girdiği için, nakdi ücret desteği de bu tarihten sonraki ücretsiz izinler ve işten çıkartılanların bu tarihten sonraki işsizlik süreleri için ödeniyor. Ücret desteği ödemeleri günlük 39.24 lira üzerinden yapılıyor. Nakdi ücret desteğinden yararlananların bu süre boyunca genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Böylece sağlık hizmeti almaya devam edebiliyorlar. İşe başlayan işsizlerin destek ödemeleri de işe girdikleri tarih itibarıyla kesiliyor.





SABAH