Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 25 Bin TL Destek Ödemesi

İl ve İlçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf şubeleri, Ailelerden gelen barınma yardımı destek ödemesi taleplerini topluyor. Daha sonra verilen taleplerden şartları taşıyan uygun ailelere ödemeler gerçekleştiriliyor. Aileler, ekonomik zorluklar ve zorunlu ihtiyaç kıstaslarına göre birçok kalemde ödeme alabiliyor. Bu yardım kalemlerinden bazıları ailelerin barınması için önem taşıyan ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç duydukları ödemeler oluyor.

Barınma yardımı başvuru şartları

25 bin TL'ye kadar uzanan barınma yardımı ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşların 18 yaşından büyük olması gerekiyor. İkinci koşul ise ailenin gelir düzeyi. Bakanlık birimi yapmış olduğu açıklamasında aile yardımı ödemeleri için hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden daha az olması gerektiğini bildirdi.