1.3 milyona ücret desteği hesapta! 1177 TL ödeniyor...

Milyonlarca işçi ve işvereni salgınla mücadele döneminde korumaya alan kısa çalışma ödeneği ödemelerinin ardından, dün de 1 milyon 358 bin çalışana nakdi ücret desteği yatırılmaya başladı.
Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, 8-10 Temmuz'da gerçekleştirilecek. İş akdi 15 Mart'tan sonra feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere dün ödeme yapıldı.
İşverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlardan T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara bugün, 6 ve 8 olanlara ise yarın nakdi ücret desteği yatırılacak.