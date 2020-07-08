Ukraynalılar’dan Türkiye’ye övgü

Türkiye'ye gelen Ukraynalı turistler, Coronavirüs tedbirleri sayesinde güvenli tatil geçirmenin keyfini yaşıyor. Fethiye'de tatil yapan Mariia Petrukhina, daha önce de tatil için Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Oteldeki tüm personel maskeli, kendimizi güvende hissediyoruz. Türkiye, tatil yapılabilecek en iyi ülkelerin başında geliyor" dedi. Türkiye'ye hayranlığını dile getiren Petrukhina, "Arkadaşlarım ve akrabalarıma Türkiye'de tatil yapmaları için tavsiyelerde bulunuyorum. 'Her ülkeye gidebilirsiniz ama Türkiye'ye muhakkak gitmeniz gerekiyor' diyorum. Türkiye tarih ve doğal güzelliğiyle muhteşem bir ülke" şeklinde konuştu. Ukraynalı Kateryna Tretyak da "Kaldığımız otelde çok iyi tedbirler alınmış. Yaz tatilimizi güvenle sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.