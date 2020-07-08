Sosyal yardım 1.000 TL başvuru sorgula! e-Devlet pandemi ödeme başvuru sonuçları

PANDEMİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



SOSYAL YARDIM 1.000 TL BAŞVURU SONUCU NASIL SORGULANIR?



Yeni tip corona virüsüne karşı pandemi sonuçları son dakika haberleri yoğun bir şekilde takip ediliyor. E Devlet üzerinden başvurular yapılmakla birlikte yine pandemi sonuçları da E Devlet üzerinden sorgulanabilecek. 3. faz kapsamında e-Devlet üzerinden alınmaya devam eden Pandemi Sosyal Yardım başvuruları sürekli olarak değerlendirilmeye devam ediyor.

E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.