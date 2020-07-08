Sosyal yardım 1.000 TL başvuru sorgula! e-Devlet pandemi ödeme başvuru sonuçları

Sosyal yardım 1.000 TL başvuruları e-devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Bu ayrılacalıktan yararlanmak için belli başlı şartlara sahip olmak gerekiyor, peki bu şartlar nelerdir? Başvuru işlemlerini tamamlayanlar ise sonuç için sabırsızlanıyor. Milyonlarca kişinin ekonomik yönden destek almasını sağlayan sosyal yardım 1.000 TL başvuru sonucu nasıl sorgulanır? 1.000 TL pandemi destek yardımı ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.
PANDEMİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SOSYAL YARDIM 1.000 TL BAŞVURU SONUCU NASIL SORGULANIR?
Yeni tip corona virüsüne karşı pandemi sonuçları son dakika haberleri yoğun bir şekilde takip ediliyor. E Devlet üzerinden başvurular yapılmakla birlikte yine pandemi sonuçları da E Devlet üzerinden sorgulanabilecek. 3. faz kapsamında e-Devlet üzerinden alınmaya devam eden Pandemi Sosyal Yardım başvuruları sürekli olarak değerlendirilmeye devam ediyor.
E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.
1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Belirli kriterlere uyan kişilerin faydalanabileceği 1000 TL yardım, 2022 ve 3294 sayılı kanunlardan faydalanarak devletten sosyal destek alan 2 milyon vatandaşı ilgilendiriyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından kriterleri hakkında bilgi verilen ve 2 milyon 111 bin kişinin faydalanacağı 1000 TL sosyal yardım parası için şartlar arasında, halihazırda 2022 sayılı kanun kapsamında sosyal yardım alma koşulu yer alıyor.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır." denildi.