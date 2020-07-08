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    • Ekonomi
    • 08.07.2020 11:21
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    • 08.07.2020 11:38
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    Haziran dönemi nakdi ücret desteği ödemeleri başladı

    salgını sürecinde iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere bugün, ücretsiz izne çıkarılan ya da kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan kişilere ise TC kimlik numaralarına göre ödemeleri yarından itibaren yapılacak.

    Ödemeler başladı! Bugün hesaplarda...

    Yeni tip le (Kovid-19) mücadele döneminde banka hesapları ve PTT üzerinden yapılan nakdi ücret desteği ödemelerinin hazirana ait bölümü, hesaplara yatırılmaya başlandı.

    Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemelerinin, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz'da yapılacağı açıklanmıştı.

    İş akdi 15 Mart'tan sonra feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere bugün, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlardan T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara yarın, 6 ve 8 olanlara ise cuma günü ödemeleri yapılacak.

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