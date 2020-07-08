Küresel ölçekte etkileri yoğun şekilde hissedilen salgın döneminde hava kargo pazarı yoğun şekilde etkilenerek ciddi bir daralma yaşadı ve Ocak-Mayıs ayları arasında yüzde 18 küçüldü. Turkish Cargo ise bir önceki yılın aynı dönemine göre tonaj kaybı yaşamadı ve uluslararası tedarik zincirinin aksamaması adına global bir köprü oldu.

Yüksek tonaj kapasiteli kargo uçakları ile direkt kargo destinasyonu olan 90 noktaya hizmet sağlayan Turkish Cargo, bunun yanı sıra ana marka Türk Hava Yolları'nın geniş gövdeli yolcu uçaklarıyla; Londra, Moskova, Oslo, Şanghay, Bangkok, Doha, New York ve Kazablanka olmak üzere 60'dan fazla destinasyona hava kargo operasyonu düzenlerken, bu operasyonlarda 32 adet geniş gövdeli yolcu uçağı kullandı.

İLAÇ VE MEDİKAL EKİPMANLAR TÜM DÜNYAYA TAŞINDI

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA tarafından oluşturulan; eğitim, değerlendirme ve validasyon süreci sonunda "CEIV Pharma" sertifikasına sahip olan Turkish Cargo, 1 Şubat – 30 Haziran tarihleri arası 21 bin 547 ton ilaç ve 7 bin tona yakın medikal ekipman taşıması gerçekleştirirken, sadece haziran ayında kargo ve yolcu uçaklarıyla 1100'den fazla sefer düzenledi.