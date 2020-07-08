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    • Ekonomi
    • 08.07.2020 Gazete
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    Pandemiden güçlenip çıktık

    hızlı şekilde devreye aldığı finansal destek paketleriyle hem şirketleri hem de vatandaşları korumaya alarak Coronavirüs sürecini en az hasarla atlattı. yaşanan durgunluk nedeniyle şirket iflaslarında yüzde 25'lik artış beklenirken, Türkiye'de ise salgının en yoğun yaşandığı dönemde 100 bine yakın kurulu şirket arasından sadece 31'i iflas başlatma tescili yaptı.

    Pandemiden güçlenip çıktık
    Türkiye hızlı şekilde devreye aldığı finansal destek paketleriyle hem şirketleri hem de vatandaşları korumaya alarak Coronavirüs sürecini en az hasarla atlattı. yaşanan durgunluk nedeniyle şirket iflaslarında yüzde 25'lik artış beklenirken, 'de ise salgının en yoğun yaşandığı dönemde 100 bine yakın kurulu şirket arasından sadece 31'i iflas başlatma tescili yaptı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 yılını kayıpsız kapatmayı hedeflediklerini vurguladı.

    HAZAL ATEŞ
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