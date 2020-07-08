Pandemiden güçlenip çıktık

Türkiye hızlı şekilde devreye aldığı finansal destek paketleriyle hem şirketleri hem de vatandaşları korumaya alarak Coronavirüs sürecini en az hasarla atlattı. Küresel ekonomide yaşanan durgunluk nedeniyle şirket iflaslarında yüzde 25'lik artış beklenirken, Türkiye'de ise salgının en yoğun yaşandığı dönemde 100 bine yakın kurulu şirket arasından sadece 31'i iflas başlatma tescili yaptı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 yılını kayıpsız kapatmayı hedeflediklerini vurguladı.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ