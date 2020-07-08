



HER YIL İKİ ARTIŞ

Emekliler ve memurlar yılda iki kez zam alıyor. İlk zam 3 Ocak'ta açıklanan Aralık enflasyonu ile birlikte belirleniyor. İkinci zam ise 3 Temmuz'da Haziran enflasyonu ile birlikte belli oluyor. Burada da Ocak'tan Haziran'a kadar geçen 6 ayda oluşan enflasyon belirleyici oluyor.