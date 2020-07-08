İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen işçi alımları Kamu işçi alımı ve Kurum dışı kamu işçi alımı adı altında iki farklı kategoride alınıyor. İŞKUR üzerinden belirlenen iki farklı kategoride yayımlanan ilanların başvuru şartları ve başvuru tarihlerine resmi site üzerinden ulaşılabiliyor. Adaylar istenilen şartlara uygun oldukları takdirde başvuru işlemlerini e-devlet üzerinden giriş yaparak gerçekleştirebiliyor. İŞKUR üzerinden belediye ve kamu kurumları personel alımı ilanı verdi. 44 farklı kamu kurumunda istihdam edilmek üzere KPSS ve KPSS şartlı işçi alımı yapılacağını duyuruldu. Hangi kamu kurumu işçi alımı yapacak? Başvuru şartları nelerdir? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?
Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.
İŞKUR İŞÇİ ALIMI YAPAN BELEDİYELER ve KAMU KURULUŞLARI
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Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı
Ankara Türksat Uydu Haber. Kablo TV Ve İşl. A.Ş. 31.07.2020
Aydın Magnesia Kazısı Başkanlığı 15.09.2020
TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo Tv. İşl. A.Ş. 31.07.2020
Ankara TÜBİTAK Genel Sekreterlik uzman uzman yardımcısı alım ilanı 10.07.2020
Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı 16.10.2020
Kütahya- Tavşanlı Sosyal Yardımlaşma Vakfı 10.07.2020
Ankara Tübitak UİDB. 20.07.2020
İzmir Biyotıp ve Genom Merkz.15.07.2020
Balıkesir Edremit Belediyesi 08.07.2020
Giresun Bulancak Beton Enerji Maden İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 01.07.2020.pdf
Muğla Menteşe Belediyesi Personel Ltd Şti. 09.07.2020
Aydın Çine Tepecik Höyüğü Pers. Alımı 15.07.2020
İzmir İli Nif Kazısı Başkanlığı 10.07.2020
Burdur Bimtaş Tic. A.Ş. 15.07.2020
Burdur Bucak Beld. Pers. Ltd. Şti. 09.07.2020
İzmir Karabağlar SYDV 10.07.2020
Ordu Ünye SYDV 13.07.2020
Erzurum Tekman Beld. Pers. Ltd. Şti. 08.07.2020
Amasya Maden Turz. Teks. Tar. Ürün. Ener. San. Tic. A.Ş. 10.07.2020
Kocaeli TÜBİTAK Bilgem TTSBY Pers. Alımı 24.07.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 12.07.2020
Muğla Milas Belediyesi Emek Per. Turz. Tic. San. A.Ş. 13.07.2020
Yalova Teşvikiye Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.07.2020
Antalya İnsan Kaynakları A.Ş.09.07.2020
İzmir İzdoğa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruması İyileş.Müş.ve Proj.Hiz.Tic.ve San.A.Ş.11.07.202
Tunceli Hozat Beld. Pers. Ltd. Şti. 09.07.2020
Muğla Köyceğiz Beld. Başkanlığı Pers. Ltd. Şti. 08.07.2020
Kocaeli TÜBİTAK TÜSSİDE 27.07.2020
İzmir Bağkent Sağ. Eğt. Kültür San. Tic. Ltd. Şti. 08.07.2020
Antalya Kemer Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.07.2020
Manisa Besot Tic. A.Ş. 08.07.2020
Bursa İZBEL Turz. Sağ. Eğt. Hiz. Tic. Ltd. Şti. 08.07.2020
Manisa Gölmar Mad. İnş. İmal. San. Tic. Ltd. Şti. 09.07.2020
Kırıkkale Çelebi SYDV 10.07.2020
Giresun Espiye Enerji İnş. Nak. Tah. Hay. Sos. Hiz. San. Tic. A.Ş. 09.07.2020
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 09.07.2020
Kırıkkale Çelebi Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.07.2020
Mersin Büyükşehir Kültür Sant. Ulş. Tic. San. A.Ş. 08.07.2020
Bartın Amastris Gıda Tur. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. 08.07.2020
Burdur Ağlasun SYDV Pers. Alımı 11.07.2020
Burdur Tefenni Beld. Pers. Ltd. Şti. 11.07.2020
İzmir İzelman Tic. A.Ş. 11.07.2020
Çanakkale Eceabat Belediyesi Taş. Hafr. Pet. Ener. Tic. Ltd. Şti. 09.07.2020
İzmir Ödemiş Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.07.2020
Karabük Ihlamur Teras Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 09.07.2020
Kırklareli Büyük Mandıra Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 10.07.2020
Kocaeli Kar Bel. Pers. A.Ş. 08.07.2020
Tunceli Çemişgezek Beld. Başk. Pers. Ltd. Şti. 10.07.2020
Yalova SUBEL Taş. İnş. Turz. Org. Tem. Ltd. Şti. 09.07.2020
Çanakkale Bayramiç Belediyesi Per. Ltd. Şti. 13.07.2020
İzmir Karaburun Belediyesi Per. Ltd. Şti 11.07.2020.
Kayseri İncesu İmar Eğt. Tic. A.Ş. 08.07.2020
Van Ayanis Kalesi Kazı Başk. Pers. Alımı 10.07.2020
Çorum Oğuzlar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.07.2020
Giresun Bulancak Beton Enerji Maden İnşaat Taah. San. Tic. A.Ş. 08.07.2020
Aydın Kuşadası Belediyesi Per. A.Ş. 13.07.2020
Aydın Dibel Per. Hizm. Tur. İnş. Tem. Gıda San. Tic. A.Ş. 08.07.2020
Aydın Dihiz Turz. Org. Deniz. Taş. Gıda San Tic. A.Ş. 08.07.2020
Kastamonu Müze Müdürlüğü Filyos Baraj Alanı Kazı Çalışması 09.07.2020
Muğla Dalbel Tic. A.Ş. 10.07.2020
Adana Kozan İmar Tic. San. Per. Ltd. Şti. 09.07.2020
Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı 17.07.2020
İzmir İBB Grandplaza Gıda Tur. İşl. A.Ş. 10.07.2020
Nevşehir Nar Belediyesi Per. Ltd. şti. 10.07.2020
Balıkesir Güzel Ayvalık Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 08.07.2020
Afyonkarahisar Çobanlar Taş. Turz Tem.İnş.Taah.Tar. Reklam Org. San Tic Ltd Şti. 13.07.2020
İstanbul Mataş Maltepe Sağ. Turz. Eğt. San. Tic. A.Ş. 08.07.2020
Manisa MANULAŞ San. A.Ş. 17.07.2020
Kastamonu Hanönü SYDV 13.07.2020
Manisa Akhisar Belediye Personel A.Ş. 10.07.2020
Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi Per. Hizm. A.Ş. 14.07.2020
İzmir İBB Grandplaza Gıda Turz. İşlt. A.Ş. 11.07.2020
İŞKUR'a Kayıt Nasıl Olunur?
İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin ilk adımda kayıt olması gerekir. İŞKUR'a kayıt resmi internet sitesinden online olarak yapılabileceği gibi; ikamet edilen il veya ilçedeki İŞKUR şubelerinden de yapılabilir. İş arayan vatandaşların İŞKUR'da kayıt oluşturabilmesi için 14 yaşını doldurmuş olması gerekir.
Kuruma kayıt sırasında vatandaşların beyanı esas alınır. Bu nedenle gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme girilmesi önemli bir unsurdur. Özgeçmişte eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kayıt aktif hale getirilmez. Aynı zamanda gerçek dışı yapılan beyanlar kurum hiçbir şekilde mesul tutulmaz.
İŞKUR Kayıt Süresi Ne Kadar Geçerlidir? Vatandaşların Kayıt Yenilemesi Gerekir Mi?
Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir. Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle pasif duruma alınan kayıtlar, iş arayan tarafından güncelleninceye kadar aktif olarak değerlendirilmeyecektir.
İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Bakılır?
Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.
Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi bilgiler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.