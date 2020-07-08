Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 08.07.2020 12:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.07.2020 12:56
    ABONE OL

    'li KPSS şartsız işçi alımı! Kamu kurumu ve belediye personel ve memur alımı şartları

    aracılığı ile kamu kurumları personel memur ve işçi alımlarına hız vermiş durumda. Bu anlamda 'li KPSS şartsız alımlar yapılmaya devam ediyor. Kamu işçi alımı ve Kurum dışı kamu işi alımı adı altında iki farklı kategoride gerçekleştirilen alımlar için istenilen şartlar ve başvuruların hangi tarihler içerisinde alınacağı belirtiliyor. Örneğin şu sıralar Kamu memur ilanları arasında yer alan SGK sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı için başvuru detaylarına kamu memur ilanları sayfası üzerinden ulaşılabiliyor. Yayınlanan ilanlarda hangi kuruma kaç kişi alınacağı ve hangi şartların arandığı sıralı bir şekilde vatandaşlar tarafından görüntülenebiliyor.

    Kamu kurumu ve belediye İŞKUR personel ve memur alımı şartları

    İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen işçi alımları Kamu işçi alımı ve Kurum dışı kamu işçi alımı adı altında iki farklı kategoride alınıyor. İŞKUR üzerinden belirlenen iki farklı kategoride yayımlanan ilanların başvuru şartları ve başvuru tarihlerine resmi site üzerinden ulaşılabiliyor. Adaylar istenilen şartlara uygun oldukları takdirde başvuru işlemlerini e-devlet üzerinden giriş yaparak gerçekleştirebiliyor. İŞKUR üzerinden belediye ve kamu kurumları personel alımı ilanı verdi. 44 farklı kamu kurumunda istihdam edilmek üzere KPSS ve KPSS şartlı işçi alımı yapılacağını duyuruldu. Hangi kamu kurumu işçi alımı yapacak? Başvuru şartları nelerdir? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?

    Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.

    İŞKUR İŞÇİ ALIMI YAPAN BELEDİYELER ve KAMU KURULUŞLARI

    İŞKUR ilan sayfasına erişim sağlamak için TIKLAYINIZ

    İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ


    Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı
    Ankara Türksat Uydu Haber. Kablo TV Ve İşl. A.Ş. 31.07.2020
    Aydın Magnesia Kazısı Başkanlığı 15.09.2020
    TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo Tv. İşl. A.Ş. 31.07.2020
    Ankara TÜBİTAK Genel Sekreterlik uzman uzman yardımcısı alım ilanı 10.07.2020
    Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı 16.10.2020
    Kütahya- Tavşanlı Sosyal Yardımlaşma Vakfı 10.07.2020
    Ankara Tübitak UİDB. 20.07.2020
    İzmir Biyotıp ve Genom Merkz.15.07.2020
    Balıkesir Edremit Belediyesi 08.07.2020
    Giresun Bulancak Beton Enerji Maden İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 01.07.2020.pdf
    Muğla Menteşe Belediyesi Personel Ltd Şti. 09.07.2020
    Aydın Çine Tepecik Höyüğü Pers. Alımı 15.07.2020
    İzmir İli Nif Kazısı Başkanlığı 10.07.2020
    Burdur Bimtaş Tic. A.Ş. 15.07.2020
    Burdur Bucak Beld. Pers. Ltd. Şti. 09.07.2020
    İzmir Karabağlar SYDV 10.07.2020
    Ordu Ünye SYDV 13.07.2020
    Erzurum Tekman Beld. Pers. Ltd. Şti. 08.07.2020


    Amasya Maden Turz. Teks. Tar. Ürün. Ener. San. Tic. A.Ş. 10.07.2020
    Kocaeli TÜBİTAK Bilgem TTSBY Pers. Alımı 24.07.2020
    Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 12.07.2020
    Muğla Milas Belediyesi Emek Per. Turz. Tic. San. A.Ş. 13.07.2020
    Yalova Teşvikiye Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.07.2020
    Antalya İnsan Kaynakları A.Ş.09.07.2020
    İzmir İzdoğa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruması İyileş.Müş.ve Proj.Hiz.Tic.ve San.A.Ş.11.07.202
    Tunceli Hozat Beld. Pers. Ltd. Şti. 09.07.2020
    Muğla Köyceğiz Beld. Başkanlığı Pers. Ltd. Şti. 08.07.2020
    Kocaeli TÜBİTAK TÜSSİDE 27.07.2020
    İzmir Bağkent Sağ. Eğt. Kültür San. Tic. Ltd. Şti. 08.07.2020
    Antalya Kemer Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.07.2020
    Manisa Besot Tic. A.Ş. 08.07.2020
    Bursa İZBEL Turz. Sağ. Eğt. Hiz. Tic. Ltd. Şti. 08.07.2020
    Manisa Gölmar Mad. İnş. İmal. San. Tic. Ltd. Şti. 09.07.2020


    Kırıkkale Çelebi SYDV 10.07.2020
    Giresun Espiye Enerji İnş. Nak. Tah. Hay. Sos. Hiz. San. Tic. A.Ş. 09.07.2020
    Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 09.07.2020
    Kırıkkale Çelebi Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.07.2020
    Mersin Büyükşehir Kültür Sant. Ulş. Tic. San. A.Ş. 08.07.2020
    Bartın Amastris Gıda Tur. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. 08.07.2020
    Burdur Ağlasun SYDV Pers. Alımı 11.07.2020
    Burdur Tefenni Beld. Pers. Ltd. Şti. 11.07.2020
    İzmir İzelman Tic. A.Ş. 11.07.2020
    Çanakkale Eceabat Belediyesi Taş. Hafr. Pet. Ener. Tic. Ltd. Şti. 09.07.2020
    İzmir Ödemiş Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.07.2020
    Karabük Ihlamur Teras Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 09.07.2020
    Kırklareli Büyük Mandıra Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 10.07.2020
    Kocaeli Kar Bel. Pers. A.Ş. 08.07.2020
    Tunceli Çemişgezek Beld. Başk. Pers. Ltd. Şti. 10.07.2020
    Yalova SUBEL Taş. İnş. Turz. Org. Tem. Ltd. Şti. 09.07.2020
    Çanakkale Bayramiç Belediyesi Per. Ltd. Şti. 13.07.2020


    İzmir Karaburun Belediyesi Per. Ltd. Şti 11.07.2020.
    Kayseri İncesu İmar Eğt. Tic. A.Ş. 08.07.2020
    Van Ayanis Kalesi Kazı Başk. Pers. Alımı 10.07.2020
    Çorum Oğuzlar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.07.2020
    Giresun Bulancak Beton Enerji Maden İnşaat Taah. San. Tic. A.Ş. 08.07.2020
    Aydın Kuşadası Belediyesi Per. A.Ş. 13.07.2020
    Aydın Dibel Per. Hizm. Tur. İnş. Tem. Gıda San. Tic. A.Ş. 08.07.2020
    Aydın Dihiz Turz. Org. Deniz. Taş. Gıda San Tic. A.Ş. 08.07.2020
    Kastamonu Müze Müdürlüğü Filyos Baraj Alanı Kazı Çalışması 09.07.2020
    Muğla Dalbel Tic. A.Ş. 10.07.2020
    Adana Kozan İmar Tic. San. Per. Ltd. Şti. 09.07.2020
    Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı 17.07.2020
    İzmir İBB Grandplaza Gıda Tur. İşl. A.Ş. 10.07.2020
    Nevşehir Nar Belediyesi Per. Ltd. şti. 10.07.2020
    Balıkesir Güzel Ayvalık Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 08.07.2020
    Afyonkarahisar Çobanlar Taş. Turz Tem.İnş.Taah.Tar. Reklam Org. San Tic Ltd Şti. 13.07.2020
    İstanbul Mataş Maltepe Sağ. Turz. Eğt. San. Tic. A.Ş. 08.07.2020
    Manisa MANULAŞ San. A.Ş. 17.07.2020
    Kastamonu Hanönü SYDV 13.07.2020
    Manisa Akhisar Belediye Personel A.Ş. 10.07.2020
    Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi Per. Hizm. A.Ş. 14.07.2020
    İzmir İBB Grandplaza Gıda Turz. İşlt. A.Ş. 11.07.2020

    İŞKUR'a Kayıt Nasıl Olunur?

    İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin ilk adımda kayıt olması gerekir. İŞKUR'a kayıt resmi internet sitesinden online olarak yapılabileceği gibi; ikamet edilen il veya ilçedeki İŞKUR şubelerinden de yapılabilir. İş arayan vatandaşların İŞKUR'da kayıt oluşturabilmesi için 14 yaşını doldurmuş olması gerekir.

    Kuruma kayıt sırasında vatandaşların beyanı esas alınır. Bu nedenle gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme girilmesi önemli bir unsurdur. Özgeçmişte eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kayıt aktif hale getirilmez. Aynı zamanda gerçek dışı yapılan beyanlar kurum hiçbir şekilde mesul tutulmaz.

    İŞKUR Kayıt Süresi Ne Kadar Geçerlidir? Vatandaşların Kayıt Yenilemesi Gerekir Mi?

    Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir. Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle pasif duruma alınan kayıtlar, iş arayan tarafından güncelleninceye kadar aktif olarak değerlendirilmeyecektir.

    İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Bakılır?

    Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.

    Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi bilgiler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi 8 Temmuz KPSS'li KPSS şartsız işçi alımı! Kamu kurumu ve belediye İŞKUR personel ve memur alımı şartları
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri