Müşterinin daha önce benzer bir sorunla karşılaşıp karşılaşmadığını bilmek ve buna göre en iyi eylem yolunu belirlemek için sorunu ele almadan önce müşteri profilini incelemek,

Müşterilerin siparişlerini işleme koymak ve kredi kartı ödeme bilgilerini sisteme girmek,

Müşterilere, şirket ürün ve hizmetlerine ilişkin tavsiye ve önerilerde bulunmak,

Çalışır durumda olduklarını doğrulamak için iş ekipmanını incelemek ve arıza durumunda teknisyenleri bilgilendirmek,

Müşteri çağrılarını ele alırken firma standart ve prosedürlerini takip etmek,

İş beceri ve bilgisini geliştirmek için atölye, seminer ve konferanslara katılmak.