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    • Ekonomi
    • 08.07.2020 10:23
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    • 08.07.2020 10:23
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    Sıfır otomobil 2020 Temmuz ayı müjdeleri peş peşe sunuldu: O model araba 'Şimdi al 2021'de öde' kampanyası ilgi görüyor

    Temmuz ayında firmalar tarafından sunulan sıfır otomobil fırsatları, araç sahibi olmak isteyenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bu kapsamda bazı otomobil firmaları finansmanla ilgili sunduğu avantajları duyurarak araç sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürüyor. Son olarak pek çok marka bu ay yaptığı kampanyaları tek tek açıkladı. Renault, müşterilerine tüm binek ve hafif ticari modellerinde geçerli olmak üzere "Şimdi Al 2021'de Öde" kampanya fırsatı sunuyor. Fiat Professional, ürün gamında bulunan Ducato modelleri için de uygun kredi avantajları sunmayı sürdürüyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    O otomobil markasından 'Şimdi al 2021'de öde' kampanyası!

    Otomobil sahibi olmak isteyenler sıfır ve ikinci el taşıt fiyatlarını inceliyor. Kredi faiz oranlarını düşüren bankaların sıfır ve yerli üretim alacak vatandaşlara sunduğu finansman fırsatlarından dolayı otomotiv pazarları hareketlendi. Bir yandan da firmaların yaptığı kampanyalar yakından takip ediliyor. Pek çok araç markası Temmuz ayı fırsatlı paketlerini duyurdu. Türkiye'de satış yapan markaların Temmuz ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... (Listede, markaların 300 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir) Renault ve Fiat fırsatlı kampanyaları açıkladı. Bu kapsamda sıfır araç almak isteyen kişiler fırsatları öğrenerek değerlendirmek istiyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    ALFA 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Alfa Romeo Giulietta

    Temmuz ayı anahtar teslim: 244.900 lira

    AUDI 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Audi A3 Sportback

    Temmuz ayı anahtar teslim: 289.000 lira

    CITROEN 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Citroen C-Elysee

    Temmuz ayı anahtar teslim: 145.000 lira

    DACIA 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Dacia Logan MCV

    Temmuz ayı anahtar teslim: 116.500 lira

    FIAT 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Fiat Panda

    Temmuz ayı anahtar teslim: 99.900 lira

    FORD 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Ford Fiesta

    Temmuz ayı anahtar teslim: 171 bin lira

    HONDA 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Honda Civic Sedan

    Temmuz ayı anahtar teslim: 195.600 lira

    KIA 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Kia Picanto

    Temmuz ayı anahtar teslim: 126.600 lira

    MERSEDES 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Mercedes A180 Sedan

    Temmuz ayı anahtar teslim: 294.500 lira

    NISSAN 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Nissan Micra

    Temmuz ayı anahtar teslim: 138.400 lira

    OPEL 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Opel Corsa

    Temmuz ayı anahtar teslim: 135.800 lira

    PEUGEOT 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Peugeot 301

    Temmuz ayı anahtar teslim: 149.900 lira

    RENAULT 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Renault Symbol

    Temmuz ayı anahtar teslim: 112.250 lira

    SEAT 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Seat Ibiza

    Temmuz ayı anahtar teslim: 157.000 lira

    TOYOTA 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Toyota Yaris

    Temmuz ayı anahtar teslim: 120.150 lira

    VOLKSWAGEN 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Volkswagen Polo

    Temmuz ayı anahtar teslim: 143.400 lira

    FİAT PROFESSİONAL'DAN 4 AY ÖDEMESİZ SIFIR FAİZ KAMPANYASI

    Fiat Professional, Doblo, Fiorino ve Pratico modellerinde faizleri sıfırlarken, ödemeleri de erteliyor.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat Professional, Doblo, Fiorino ve Pratico modelleri için sunduğu avantajlı faiz ve ödeme fırsatlarına devam ediyor.

    Fiat Professional'ın haziran ayı satış kampanyasında, Koç Fiat Kredi (KFK) ayrıcalığıyla tüm Doblo, Fiorino ve Pratico modellerinde 60 bin TL'ye 15 ay boyunca yüzde sıfır faizli kredi fırsatı sunuluyor.

    Ödemelerin 4 ay sonra başladığı kredi kampanyasıyla Fiat Professional, koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecinde ticaretin erbaplarına önemli bir kolaylık sağlamış oluyor.

    DUCATO'DA FIRSAT SÜRÜYOR

    Fiat Professional, ürün gamında bulunan Ducato modelleri için de uygun kredi avantajları sunmayı sürdürüyor.

    Kampanya kapsamında, 60 bin TL'ye 15 ay boyunca yüzde 0,59 faiz oranlı kredi imkanı ay boyunca geçerliliğini koruyor.

    Fonksiyonellik, otomobil konforundaki sürüş keyfi sağlayan yüksek performans, teknoloji ve güvenlik özellikleriyle ön plana çıkan Ducato'yu tercih edecekler, yine KFK ayrıcalığıyla araçlarını hemen teslim alıp ilk ödemelere 4 ay sonra başlıyor.

    RENAULT'DAN "ŞİMDİ AL 2021'DE ÖDE" KAMPANYASI

    Renault, müşterilerine tüm binek ve hafif ticari modellerinde geçerli olmak üzere "Şimdi Al 2021'de Öde" kampanya fırsatı sunuyor.

    Renault'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya, yeni Clio'nun Joy 1.0 SCe 72bg, Megane Sedan'ın Joy 1.3 TCe 140bg ve Clio HB'in Joy 0.9 TCe 90bg versiyonlarının da arasında olduğu Renault modellerinin perakende satın alımlarını kapsıyor.

    Kampanya kapsamında 45 bin 650 TL kredi tutarı, 36 ay vade ve yüzde 0,94 faiz oranı imkanı bulunuyor. Ocak 2021'de başlayan ödemelerde aylık ödeme tutarı ise 1.999 TL.

    30 Haziran 2020'ye kadar geçerli kampanyada ClioHB 103 bin 400 TL, Yeni Clio 109 bin 400 TL ve Megane Sedan 151 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

    Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya kapsamında ayrıca Renault Kasko ve uzatılmış garantide 500'er TL indirim imkanı da yer alıyor.

    2020 ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN GELECEK?

    Kredi faiz oranlarını düşüren bankaların 2. El otomobil ve yerli üretim alacak vatandaşlara sunduğu finansman fırsatlarından dolayı otomotiv pazarları hareketlendi. OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu konuya ilişkin açıklama yaparak vatandaşların merakını giderdi.

    Vatandaşların merak etiği 2020 ÖTV indirimi konusuna Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu'ndan yanıt gelmişti. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu yaptığı açıklamada 2020 yılı için ÖTV indirimi beklemediklerini söyleyerek "Bu doğru bir enformasyon değil" dedi. Peki, 2020 yılında ÖTV indirimi gelecek mi? Eğer ÖTV indirimi gelirse sıfır araçlar ÖTV indiriminden yararlanacak mı?

    OYDER BAŞKANI ŞAHSUVAROĞLU: "ÖTV İNDİRİMİ BEKLEMİYORUZ"

    Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV indirimi konusunda önemli açıklamalar yaptı. OYDER Başkanı, bu sene sonunda ÖTV indirimi beklemediklerini ifade ederken satışların oldukça hareketli olduğunun da altını çizdi. ÖTV indirimi ile ilgili yeni bilgiler oldukça gelişmeleri takip edebilirsiniz
    Haberler Ekonomi Sıfır otomobil 2020 Temmuz ayı müjdeleri peş peşe sunuldu: O model araba 'Şimdi al 2021'de öde' kampanyası ilgi görüyor
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