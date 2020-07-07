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    • Ekonomi
    • 07.07.2020 10:22
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    • 07.07.2020 10:22
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    Araç sahipleri dikkat! Benzine zam yolda

    Olumlu veriler sonrası nda yaşanan yükseliş; benzin ve motorin fiyatlarına da yansıdı. Motorinde dün gerçekleşen 10 kuruşluk zammın ardından bugün de benzin fiyatları için zam gündeme geldi.

    Araç sahipleri dikkat! Benzine zam yolda

    ABD'den gelen olumlu veriler sonrası yatırımcıların alıma geçmeleriyle yükselişe geçen yüzde 1`in üzerinde yükselişle 43 dolar seviyesine kadar çıkarken, fiyatlarda yaşanan toparlanma iç piyasadaki akaryakıt ürünlerine artış olarak yansımaya başladı.

    Dün motorinde gerçekleşen 10 kuruşluk fiyat artışının ardından bu sefer de benzin fiyatları için zam gündeme geldi.

    Piyasa uzmanlarının verdiği bilgiye göre benzinin ton fiyatının 381 dolardan 397 dolara çıkmasının ardından iç piyasada kullanılan benzinin litresine de 10 kuruş zam geliyor.

    Zamlı fiyatların bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

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