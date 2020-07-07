Ne zaman emekli olurum? E-Devlet emeklilik yaşı hesaplama ekranı! Emeklilik yaşı kaç?

Ne zaman emekli olurum? E-Devlet emeklilik yaşı hesaplama ekranı yoğun şekilde sorgulanıyor. İş hayatında yıllarca sigortalı olarak çalışan vatandaşların en büyük hayallerinden birisi emekli olmaktır. Kaç yılda ne kadar sürede emekli olacağını merak eden vatandaşlar ne zaman emekli olurum sorusuna yanıt aranıyor. E-Devlet emeklilik yaşı hesaplama ekranı üzerinden ne zaman emekli olurum sorusuna yanıt bulabilirsiniz.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Kişinin ilk kez çalışmaya başladığı ve sigortalı olduğu tarih ile beraber emekli olacağı tarih arasındaki fark sigortalık süresi olarak bilinmektedir. Bu süre zarfı içerisinde sosyal güvenlik kurumuna, çalışan adına, işverenin yatırdığı primler de prim ödemesi olarak adlandırılıyor. Sosyal güvenlikte 1 ay, 30 gün olarak; 1 yıl da 12 ay olarak alınıyor ve tüm hesaplamalar bunun üzerinden gerçekleştiriliyor.