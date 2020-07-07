ç) Bankacılık Kanunu'na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

d) Yaş kriterine ilişkin olarak; Müfettiş Yardımcılığı için, lisans mezunları için 01.01.1992 ve sonrası, Yüksek Lisans/Doktora mezunları için 01.01.1990 ve sonrası, İç Kontrolör Yardımcılığı için, 01.01.1993 ve sonrası, Uzman Yardımcılığı için, ise 01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak,

e) Mezuniyet kriterine ilişkin olarak; Müfettiş Yardımcılığı için, Tablo-1'de belirtilen öğrenim süresi en az 4 yıl olan lisans bölümleri arasından mezun olmak veya Tablo-1'de belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olmakla birlikte İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak, İç Kontrolör Yardımcılığı için, Tablo-1'de belirtilen öğrenim süresi en az 4 yıl olan lisans bölümlerinden mezun olmak veya Tablo-1'de belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olmakla birlikte İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak, Uzman Yardımcılığı için, üniversitelerin (bölüm kısıtlaması olmaksızın) öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden mezun olmak, veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden 14.08.2020 itibarıyla mezun olmak