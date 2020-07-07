MSÜ 2. aşamaya kimler kalacak? MSÜ taban puanları kaç? MSÜ mülakatları ne zaman başlar?

Haziran ayı başında yapılan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavlarının ardından gözler taban puanları ve mülakatlara çevrildi. Taban puanı geçip mülakatlara girmeye hak kazanıp kazanmadığını araştıran öğrenciler MSÜ 2. aşamaya kimler kalacak sorusuna yanıt arıyor. Hava arp, Kara Harp, Deniz Harp okulu sayısal ve eşit ağırlık puanları merak ediliyor. İşte, MSÜ taban puanları ve milakatları hakkında merak edilen son bilgiler!
MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2020 yılına ait taban puanlar henüz açıklanmadı. Puanlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
MSÜ TABAN PUANLARI 2019
HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 347,20946
KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:280,42583
DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:280,42583
KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 273,17193
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR İÇİN
HAVA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:415,11526
KARA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:382,35558
DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 382,35558
KARA HARP OKULU Puan Türü:EŞİT AĞIRLIK Taban Puan:363,31285
MSÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN BAŞLAR?
Mülakatlar henüz başlamadı. Mülakat tarihleri belli olduğu takdirde haberimizde yer alacak.
2. AŞAMAYA KİMLER KATILACAK?
Adaylar Harp Okulları için;
– Kara Harp Okulu (KHO),
– Deniz Harp Okulu (DHO),
– Hava Harp Okulu (HHO),
– Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)
Astsubay Meslek Yüksekokulları için;
– Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),
– Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),
– Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),
– Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)
– Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir. 23ncü sayfa "f." maddesindeki şartları sağlamayan adayların tercih etmemesi gerekmektedir.)tercihi yapabilecektir.
Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;
a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2019-YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş),Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş) puanı,
b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı
c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),
ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.
Aday Değerlendirme Puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden "Sağlık Muayenesi" bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıtlar ilgili okullarda yapılacak olup, adaylar İntibak Eğitimini müteakip eğitim ve öğretime başlayacaklardır. Kesin kayıt için adaylardan istenecek belgeler 2'nci seçim aşaması sonuçlarının açıklandığı tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.