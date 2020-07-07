Halkbank personel alım başvurusu nasıl yapılır? 2020 yılı Halkbank yeni personel alımı başvuru şartları nedir?

Halkbank tarafından yapılan açıklamaya göre, Servis Asistanı (Banko Hizmetleri Asistanı) alımı yapılacağı duyuruldu. Banko Hizmetleri Asistanı(Servis Asistanı) başvuruları dün başladı ve 12 Temmuz'a kadar devam edecek. Halkbank, yayımladığı ilanda alım yapılacak iller ve başvuru şartları gibi merak edilenleri duyurdu. Adaylardan,başvuru bedeli olarak 95 TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ web sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile veya Halkbank gişe ve internet şube kanalları üzerinden online başvurudan sonra yatırılacak. Peki, Banko Hizmetleri Asistanı başvuru şartları nelerdir? Sınav başvurusu nasıl yapılır? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
HALKBANK PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular, 29 Haziran - 12 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.
Adaylardan,başvuru bedeli olarak 95 TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ web sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile veya Halkbank gişe ve internet şube kanalları üzerinden online başvurudan sonra yatırılacak.
ALIMLAR HANGİ İLLERE YAPILACAK?
Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat.
BANKO HİZMETLERİ ASİSTANI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI, İÇKONTROLÖR YARDIMCILIĞI VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV İLANI VE KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
BT MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI VE BT İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI İLANI
BT Müfettiş Yardımcılığı ve BT İç Kontrolör Yardımcılığı için başvuru Yazılı sınav "Genel Yetenek", "Yabancı Dil" ve "Alan Bilgisi" bölümünden oluşacak ve toplamda 200 test sorusu yer alacak. Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 3 Ağustos 2020 – 7 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresinden "E-posta adresi" ve "Aday Şifresi" girerek alabilecekler.
BT Müfettiş Yardımcısı adaylarından; genel puanı (60) ve daha üzerinde olan, başarı puanı en yüksek ilk 50 aday, BT İç Kontrolör Yardımcısı adaylarından; genel puanı (60) ve daha üzerinde olan, başarı puanı en yüksek ilk 50 aday, mülakat, online kişilik envanteri ve diğer işe alım uygulamalarına katılmaya hak kazanacak.
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI VE BT İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
Başvurular için adayların, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresine giriş yapmaları gerekiyor. Anadolu Üniversitesi internet başvurusunu tamamladıktan sonra adayların başvuru için 140 TL sınav ücretini ödemeleri gerekiyor.
HALKBANK SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
HALKBANK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
İlan başvuru şartları şu şekilde:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,
ç) Bankacılık Kanunu'na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
d) Yaş kriterine ilişkin olarak; Müfettiş Yardımcılığı için, lisans mezunları için 01.01.1992 ve sonrası, Yüksek Lisans/Doktora mezunları için 01.01.1990 ve sonrası, İç Kontrolör Yardımcılığı için, 01.01.1993 ve sonrası, Uzman Yardımcılığı için, ise 01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak,
e) Mezuniyet kriterine ilişkin olarak; Müfettiş Yardımcılığı için, Tablo-1'de belirtilen öğrenim süresi en az 4 yıl olan lisans bölümleri arasından mezun olmak veya Tablo-1'de belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olmakla birlikte İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak, İç Kontrolör Yardımcılığı için, Tablo-1'de belirtilen öğrenim süresi en az 4 yıl olan lisans bölümlerinden mezun olmak veya Tablo-1'de belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olmakla birlikte İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak, Uzman Yardımcılığı için, üniversitelerin (bölüm kısıtlaması olmaksızın) öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden mezun olmak, veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden 14.08.2020 itibarıyla mezun olmak
f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, gerekli tahlil ve tetkiklerle belgelemek (Sağlık Belgeleri; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)
g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, askerlik yükümlülüğünden muaf ya da en az 31.12.2020 tarihine kadar tecilli olmak veya bedelli askerlik yapacak olmak,
ğ) Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak,
h) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak,
ı) Müfettiş Yardımcılığı tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı ve BT Müfettiş Yardımcılığı mülakatlarına daha önce katılmamış olmak, İç Kontrolör Yardımcılığı tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. İç Kontrolör Yardımcılığı ve BT İç Kontrolör Yardımcılığı mülakatlarına daha önce katılmamış olmak.
HALKBANK HAKKINDA
Bugün Halkbank yurt çapına yaygın şubeleri, büroları, özel işlem merkezleri ve yurt dışı temsilcilikleri ile hizmet vermeye devam etmektedir. Halkbank, misyon bankası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz ekonomisinin temelini oluşturan esnaf, sanatkâr ve KOBİ'lerin yanı sıra üretim, yatırım ve istihdamın artışına katkıda bulunan tüm girişimcileri çağdaş bankacılık anlayışıyla desteklemeye, sektörün güçlü ve güvenilir bankası olarak devam edecektir.