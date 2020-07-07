7 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı ne zaman yatar?

Evde bakım maaşı yatan iller 7 Temmuz günü sorgulanıyor. Evde bakım parasının yatıp yatmadığı bu maaşı düzenli olarak alan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı vatandaşlara yönelik olarak ödenen evde bakım maaşları, her ay farklı günlerde farklı iller için yatırılıyor. Peki, 7 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!

Evde bakım maaşı henüz herhangi bir il için yatırılmadı. Maaş yatırılmaya başlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.