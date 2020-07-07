Fırsatçıya izin yok

bankalarınca başlatılan kampanyalarla birlikte ev ve otomobile talebin artması, fırsatçıları harekete geçirdi. Konuta yüzde 30'u, ikinci el otomobile 40'ı bulan zam yapıldı. Tüketicilerden şikayet yağarken;iledenetim ekipleri harekete geçti. Ekipler, ikinci el araç ve konut satışında ilan edilen fiyat farklılıklarının tespiti için bu hafta inceleme yapacak. Kampanyalar kapsamında sıfır araçlar için aylık yüzde 0.49-0.69, ikinci elde yüzde 0.74 faiz oranı ile kredi imkanı sunuluyor. Bankalar, "Sunulan uygun finansman imkanını, fiyat artışı olarak yansıtan firmalar kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacaktır" açıklaması yapmıştı.