Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    Fırsatçıya izin yok

    Konut ve otomobile talebin artması fırsatçıları harekete geçirdi. Fiyatlar bir anda artırıldı. Ancak bakanlıklar devreye girerek fırsatçıları tek tek tespit ediyor...

    Fırsatçıya izin yok
    Kamu bankalarınca başlatılan kampanyalarla birlikte ev ve otomobile talebin artması, fırsatçıları harekete geçirdi. Konuta yüzde 30'u, ikinci el otomobile 40'ı bulan zam yapıldı. Tüketicilerden şikayet yağarken; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı denetim ekipleri harekete geçti. Ekipler, ikinci el araç ve konut satışında ilan edilen fiyat farklılıklarının tespiti için bu hafta inceleme yapacak. Kampanyalar kapsamında sıfır araçlar için aylık yüzde 0.49-0.69, ikinci elde yüzde 0.74 faiz oranı ile kredi imkanı sunuluyor. Bankalar, "Sunulan uygun finansman imkanını, fiyat artışı olarak yansıtan firmalar kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacaktır" açıklaması yapmıştı.
    Haberler Ekonomi Fırsatçıya izin yok
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri