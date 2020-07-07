Fırsatçıya izin yok

Kamu bankalarınca başlatılan kampanyalarla birlikte ev ve otomobile talebin artması, fırsatçıları harekete geçirdi. Konuta yüzde 30'u, ikinci el otomobile 40'ı bulan zam yapıldı. Tüketicilerden şikayet yağarken; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı denetim ekipleri harekete geçti. Ekipler, ikinci el araç ve konut satışında ilan edilen fiyat farklılıklarının tespiti için bu hafta inceleme yapacak. Kampanyalar kapsamında sıfır araçlar için aylık yüzde 0.49-0.69, ikinci elde yüzde 0.74 faiz oranı ile kredi imkanı sunuluyor. Bankalar, "Sunulan uygun finansman imkanını, fiyat artışı olarak yansıtan firmalar kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacaktır" açıklaması yapmıştı.